‘Her yerim ağrıyor’ diyorsanız dikkat! (Sağlık haberleri)

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, hayatı kabusa çeviriyor. Tanı konulması oldukça zor olan bu hastalık, daha çok kadınları tehdit ediyor. Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda tutulmalar ile kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin maddelerini yerine koyan antidepresanların kullanımı önem taşır. Ayrıca boyun, omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Uygulama bir kez yapılıyor ve ortalama 6 ay ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve sırt ağrıları azalır.

SELÜLİTE BİBERİYE

A ve C vitamini deposu biberiye beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Cildi besler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Selülitleri yok eder.

BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ

Probiyotik deposu kefir, kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedefle savaşır. Mide hastalıklarıyla savaşır.

PEKMEZ KAN YAPAR

Bağırsakları koruyan pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlendirir. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kansızlığı bitirir.

40 YIL HATIRI VAR

Kahvaltının ardından, öğle aralarında keyif niyetine içtiğimiz Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Atina Üniversite'si Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırma ise kahvenin ömrü uzattığına dikkat çekiyor. Öyle ki Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltan kahve, günde 1 kez içildiğinde kalp damarlarını besliyor. Şeker hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Safra taşı oluşumunu engelliyor.

KARPUZ TÜKETMENİN ALTIN KURALI

Beslenme Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, karpuz tüketirken dikkat edilmesi gereken 6 kuralı sıralıyor:

ANA değil, ara öğünlerde yiyin.

KARPUZU tok tutması için peynirle tüketin.

KARPUZUN yanında az tuzlu peynir tüketin.

KARPUZ çekirdekleri, böbrekleri temizler. Tüketin.

KARPUZ suyu, kan şekerini hızlı yükseltir. Uzak durun.

KARPUZU oda sıcaklığında tutmak, antioksidanları yükseltir. Kesme zamanı gelmeden buzdolabına koymayın.

CAN DÜŞMANI HAMBURGER

Modern hayat beslenme şeklimizi de değiştiriyor. Günümüzde özellikle gençlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında fast food geliyor. İştah kabartan hamburger menüler, sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyen Helen Bond, bin 200 kalorilik bir hamburger menüsü yedikten sonra vücudun verdiği tepkileri sıralıyor:

15 DAKİKA: Kan şekeri en yüksek seviyeye çıkar. Bu artış, obezite ve enfeksiyon riskini artırır.

20 DAKİKA: Yemekten 20 dakika sonra mide ekşimesi, asit reflüsü görülür.

30 DAKİKA: Tuz, bu öğündeki en büyük sorundur. Hastalarda tansiyon problemi ortaya çıkar. Ayrıca tuzun su tutmasına yol açması nedeniyle ödem görülür. Böbrekler de normalden daha fazla çalışır.

50 DAKİKA: Hamburger yedikten bir saat sonra kişi kendini yorgun ve halsiz hissetmeye başlar. Bunun sebebi, kan şekerinin hızla düşmesidir.