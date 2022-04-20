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    Hemoroid hayatı kabusa çeviriyor! Önlem alınmadığı zaman tedavisi zorlaşıyor

    Kabızlık, kanama ve ağrıya neden olan hemoroit, hayatı kabusa çeviriyor. Hastalık ilerledikçe tedavisi zorlaşıyor. Uzmanlar uyarıyor: Fazla acı tüketmeyin. Tuvalette uzun süre oturmayın...

    Hemoroide acı reçete!

    Toplumda en sık görülen hastalıklardan hemoroit, yani basur hemen her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Hastalar, genellikle utandıkları için doktora başvurmakta gecikiyor. Bu da, hastalığın tedavisini geciktiriyor ve şikayetleri artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Vafi Atalay, kadın erkek pek çok kişide görülen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    KABIZLIK, AĞRI...
    Hemoroidin oluşmasında, hareketsizlik etkili oluyor. Bu hastalık, vücutta var olan bir dokunun bazı nedenlerden dolayı zaman içinde aşırı gevşemesi sonucu oluşuyor. Çoğunlukla kabızlık, tuvalete çıkıldığında fazla ıkınma ve tuvaletteyken uzun süre oturma gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık kaşıntı, dışkıda açık kırmızı kanama, ağrı, anüs çevresinde ıslaklık, ağrılı şişlik gibi şikayetlere yol açıyor.



    TEDAVİ EVREYE GÖRE
    Hemoroid dokusunun sarkma ve anüs dışına çıkma derecesine göre dört evresi bulunuyor. Tüm bu evrelere göre tedavi yöntemi belirleniyor. Özellikle 1. ve 2. evreler için yardımcı tedavi yöntemleriyle hastanın şikayetlerinin azaltılıyor. 3. ve 4. evreler için cerrahi yöntemler gerekiyor. Hemoroid dokusunun sarkmasını önlemek için bağlama, radyofrekans ablasyon, enjeksiyon ve lazer gibi yöntemler deneniyor. En başarılı ve nükslerin de daha düşük seyrettiği yöntem ise hemoroidlerin çıkarıldığı hemoroidektomi olarak biliniyor. Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu olabiliyor.



        TEDBİRİNİZİ ALIN
        Bağırsaklarınızın biyolojik saatini geri çevirmeyin. Tuvaletiniz geldiyse ertelemeyin
        Tuvalette uzun süre vakit geçirmeyin
        Her gün düzenli yürüyüş yapın.
        Her gün bol bol su için.



        ŞİKAYETLERİ ARTIRIR
        Hemoroit hastaları acı yediklerinde, o bölgede daha fazla bir yangı yaşar. Bu da acıyı daha çok hissetmelerine sebep olur. Dolayısıyla acı, hemoroit şikayetlerini artırıcı bir sebep olarak bilinir.

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        Haberler Sağlık Hemoroid hayatı kabusa çeviriyor! Önlem alınmadığı zaman tedavisi zorlaşıyor
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