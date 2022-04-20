Toplumda en sık görülen hastalıklardan hemoroit, yani basur hemen her yaş grubundan insanı tehdit ediyor. Hastalar, genellikle utandıkları için doktora başvurmakta gecikiyor. Bu da, hastalığın tedavisini geciktiriyor ve şikayetleri artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Vafi Atalay, kadın erkek pek çok kişide görülen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
KABIZLIK, AĞRI...
Hemoroidin oluşmasında, hareketsizlik etkili oluyor. Bu hastalık, vücutta var olan bir dokunun bazı nedenlerden dolayı zaman içinde aşırı gevşemesi sonucu oluşuyor. Çoğunlukla kabızlık, tuvalete çıkıldığında fazla ıkınma ve tuvaletteyken uzun süre oturma gibi nedenlerle ortaya çıkan bu hastalık kaşıntı, dışkıda açık kırmızı kanama, ağrı, anüs çevresinde ıslaklık, ağrılı şişlik gibi şikayetlere yol açıyor.
TEDAVİ EVREYE GÖRE
Hemoroid dokusunun sarkma ve anüs dışına çıkma derecesine göre dört evresi bulunuyor. Tüm bu evrelere göre tedavi yöntemi belirleniyor. Özellikle 1. ve 2. evreler için yardımcı tedavi yöntemleriyle hastanın şikayetlerinin azaltılıyor. 3. ve 4. evreler için cerrahi yöntemler gerekiyor. Hemoroid dokusunun sarkmasını önlemek için bağlama, radyofrekans ablasyon, enjeksiyon ve lazer gibi yöntemler deneniyor. En başarılı ve nükslerin de daha düşük seyrettiği yöntem ise hemoroidlerin çıkarıldığı hemoroidektomi olarak biliniyor. Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu olabiliyor.