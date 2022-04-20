



TEDAVİ EVREYE GÖRE

Hemoroid dokusunun sarkma ve anüs dışına çıkma derecesine göre dört evresi bulunuyor. Tüm bu evrelere göre tedavi yöntemi belirleniyor. Özellikle 1. ve 2. evreler için yardımcı tedavi yöntemleriyle hastanın şikayetlerinin azaltılıyor. 3. ve 4. evreler için cerrahi yöntemler gerekiyor. Hemoroid dokusunun sarkmasını önlemek için bağlama, radyofrekans ablasyon, enjeksiyon ve lazer gibi yöntemler deneniyor. En başarılı ve nükslerin de daha düşük seyrettiği yöntem ise hemoroidlerin çıkarıldığı hemoroidektomi olarak biliniyor. Hasta ameliyattan bir gün sonra taburcu olabiliyor.