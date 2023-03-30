Hareketsizlik, pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Araştırmalar, 8 saatten uzun süre oturmanın sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hasan Nasrallah, "Hareket azlığı kas gücünü azaltır. Geri dönüşü olmayan eklem hasarlarına neden olur" diyor. Korunmak için düzenli egzersiz yapmayı ve asansör yerine merdiven kullanmayı öneriyor.
ŞİFA NİYETİNE SİYAH TURP
Sağlıklı beslenmek, vücut direncini artırıyor. Hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Siyah ve kırmızı turpun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bronşit ve öksürüğe iyi gelen siyah turp, doğal antibiyotik etkisi gösteriyor.
KANSERE KUŞKONMAZ
Kanserden korunmada, beslenme alışkanlıkları önemli rol üstleniyor. Cell Reports'da yayınlanan bir çalışmaya göre, kuşkonmaz ve soğan bağışıklık hücrelerini artırıyor. Kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatıyor.
- Sağlık
- 30.03.2023 Gazete
Hareketsizlik ömrü kısaltır! 8 saatten uzun süre oturmanın sigara kadar zararlı
Hareketsizlik, pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Araştırmalar, 8 saatten uzun süre oturmanın sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...
Hareketsizlik, pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Araştırmalar, 8 saatten uzun süre oturmanın sigara kadar zararlı olduğunu gösteriyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hasan Nasrallah, "Hareket azlığı kas gücünü azaltır. Geri dönüşü olmayan eklem hasarlarına neden olur" diyor. Korunmak için düzenli egzersiz yapmayı ve asansör yerine merdiven kullanmayı öneriyor.
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