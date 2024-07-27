Hangi hastalığa hangi çorba iyi gelir?

Uzmanlar, hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini açıklıyor:

- MERCİMEK ÇORBASI: yüksek oranda lif içerir. Şeker hastaları için değerli bir besinler. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizinden korur. Bağırsakların çalışmasını önler. Kansızlığı bitirir. Tansiyonu düşürür.

- EZOGELİN ÇORBASI: Vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklığı güçlendirir. Gözleri korur. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır.

- TARHANA ÇORBASI: Şeker hastalığına iyi gelir. İnsülin seviyesini dengeler. Soğuk algınlığından korur. Yaşlanma riskini azaltır. Sindirimi rahatlatır. Tansiyonu düşürür. Kemikleri güçlendirir.

- YAYLA ÇORBASI: Kolesterol ve diyabet hastalığına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Bağırsakları korur.

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