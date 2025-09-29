Hamburger yarım saat içinde vücudu mahvediyor

Modern hayat beslenme şeklimizi de değiştiriyor. Günümüzde gençlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında fast food geliyor. İştah kabartan hamburger menüler, sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyen Helen Bond, bin 200 kalorilik bir hamburger menüsü yedikten sonra vücudun verdiği tepkileri sıralıyor:

15 DAKİKA: Kan şekeri en yüksek seviyeye çıkar. Bu artış, obezite riskini artırır.

20 DAKİKA: Yemekten 20 dakika sonra mide ekşimesi, asit reflüsü görülür.

30 DAKİKA: Tuz, bu öğündeki en büyük sorundur. Hastalarda tansiyon problemi ortaya çıkar. Ayrıca tuzun su tutmasına yol açması nedeniyle ödem görülür.