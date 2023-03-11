Gözünü seveyim glokom! Tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor...

İlerleyen yaş, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Halk arasında göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak bilinen glokom, ilerleyen süreçte sinir tahribatına neden olarak görme kaybına zemin hazırlıyor. Aile öyküsünün ve ileri yaşın riski artırdığı bu hastalıkta, erken tanı ve rutin kontroller büyük önem taşıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Koray Gümüş, glokomla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Glokom, göz içi basınç yüksekliğine bağlı olarak meydana gelen görme sinirinin ilerleyici tahribatı olarak tanımlanıyor. Genetik nedenlerle oluşabilen glokom, gözde bulunan drenaj kanallarının tıkanması veya bazı yapısal bozukluklar sonucunda işlevselliğini kaybetmesiyle oluşuyor.



40 YAŞINDAN SONRA...

Toplumun yaklaşık yüzde 1'inde ve daha çok 40 yaş üzerinde ortaya çıkan açık açılı glokomda, göz içi basıncının artış hızı nispeten yavaş olur ve hasta bunun farkına geç vardığı için oluşan hasar kalıcı hale geliyor. Diğer bir tür olan "Dar açılı" glokomda ise göz sıvısının dışa akışındaki ani duraklamaya bağlı olarak göz içi basıncı hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu hastalarda şikayetler ani ve belirgin oluyor. Acil müdahale edilmesi gerekiyor. Aksi halde kalıcı körlük oluşuyor. Glokomun görme sinirlerinde meydana getirdiği tahribatın geri dönüşü olmuyor. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor.



6 AYDA BİR KONTROL

40 yaş üzerindeki kişilerin yılda bir kez, aile öyküsü olanların ise 6 ayda bir mutlaka rutin göz muayenesi yaptırması gerekiyor. Yine diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve sigara tüketimi olan kişilerde, glokom riski de artıyor.



YOGA DA RİSKLİ!

Glokom hastalarına çoğu zaman spor yapılması öneriliyor. Ancak dalma sporu ve vücudu zorlayan bazı hareketler (örneğin bazı yoga pozisyonları) göz içi basıncını artırarak glokoma neden olabiliyor.



TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Açık açılı glokom hastalığının tedavisinde ilaçların ömür boyu kullanılması gerekiyor. İlaçların yeterli olmadığı lazer ya da farklı cerrahi tedaviler de uygulanıyor. Dar açılı glokom İSE çoğunlukla öncelikle tıbbi müdahale ve ardından cerrahi tedavi gerektiriyor.



BU BELİRTİLER VARSA

Glokom, başlangıç döneminde hiçbir bulgu vermeden sinsi bir şekilde ilerliyor. Bu dönemde hastalarda hiçbir şikayet görülmüyor. Ancak göz tansiyonu çok yükseldiğinde bazı hastalarda şiddetli ağrı, kusma, kızarıklık ve görme azalması gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

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