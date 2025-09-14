SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Göz tansiyonu sinsice ilerliyor: Kalıcı görme kaybına yol açabiliyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokomun, göz içi basıncının artmasıyla görme sinirine zarar verdiğini ve kalıcı görme kaybına neden olabileceğini belirtti. Migren, miyopi, yüksek tansiyon gibi risk faktörlerine dikkat çeken Bozdağ, erken tanı ve düzenli göz kontrollerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Eylül 2025
Göz tansiyonu sinsice ilerliyor: Kalıcı görme kaybına yol açabiliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Glokom, yani toplumda bilinen adıyla göz tansiyonu göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek kadar yükselmesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Yükselen göz içi basıncı görme sinirine baskı yapıp zarar vererek görme siniri hücrelerinin ölümüne neden oluyor.

Görme siniri hücreleri öldüğü zaman da kalıcı görme kaybı ortaya çıkıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Arslan Bozdağ, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan bu hastalıkla ilgili uyarıyor.

Kapalı ve açık olmak üzere 2 türü bulunan glokomda bazı risk faktörleri etkili oluyor. Buna göre migren, miyopi, yüksek tansiyon, göz içi iltihabı, ailede glokom varlığı ve ileri yaş, riski artıran durumlar arasında yer alıyor.

ŞİFRE ERKEN TEDAVİ
Hastalık genellikle gözde ağrı, kızarıklık ve görmede ani azalma gibi şikayetlere yol açıyor. Çoğu zaman da sinsi ilerleyerek ancak kontrollerde tespit ediliyor. Bu nedenle düzenli kontrollerin aksatılmaması gerekiyor.

Göz tansiyonunda genellikle ilaç tedavi uygulanıyor. Ömür boyu süren tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda ise lazer yapılıyor, çok daha ağır durumlarda göz içi glokom ameliyatları gerekebiliyor. Önlemenin mümkün olmadığı bu hastalıkta, erken tanı ve uygun tedavi ile tansiyonun görme sinirine zarar vermesi engelleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ’ın Alevilerin haini çoktur sözlerine tepki gösterdi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’a veda! Başkan Erdoğan’dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Dolmabahçe’de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!
Filistin: Gazze’de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump’tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya’ya yaptırım Çin’e gümrük vergisi
Olimpiyat’tan Frankfurt’a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze’ye! Küresel Sumud Filosu’na katılan tekneler Tunus’tan yola çıktı
Başkan Erdoğan’a Togg’un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F’nin özellikleri neler?
Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail’e ve terör örgütü YPG/SDG’ye ayar
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden Mossad Hamas’a saldırmak istemedi iddiası
AK Parti, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun