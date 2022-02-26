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    Göğüs kafesindeki yanma reflüyü çağırıyor! Reflü ise kanseri tetikliyor

    Göğüs kafesindeki yanma, reflüye işaret ediyor. Uzmanlar, tedavi edilmeyen bu hastalığın yemek borusu kanserine dönebileceğini söylüyor. Hayat kurtaran önerilerini sıralıyor: Gazlı içeceklerden uzak durun. Baharatlı gıdalar tüketmeyin. Kilo verin!

    Reflü kanser eder!

    Midede ağrı ve yanma, ses kısıklığı, hazımsızlık... Tüm bunlar, toplumda en sık görülen mide hastalığı reflünün belirtileri arasında yer alıyor. Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, ihmale gelmiyor. Tedavi edilmediğinde kansere bile yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Senem Küçükbaş, reflüyle ilgili bilgilendiriyor.



    SİGARAYLA VEDALAŞIN
    Göğüs kemiğinde yanma, yemek sonrasında ağza ekşili veya asitli mide içeriğinin gelmesi, geğirme, hıçkırık, yutma güçlüğü, bulantı ve sabahları ses kısıklığı reflünün belirtileri arasında yer alıyor. Yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saatin olması, ağır yiyeceklerin ve gazlı içeceklerin tüketilmemesi, sigara ve alkol kullanılmaması, kilo kontrolünün sağlanması reflü tedavisinde oldukça önem taşıyor. Sternum (göğüs kemiği) arkasında yanma, genellikle yemeklerden sonra olur ve öne eğilmeyle artıyor. Göğüs kemiğinde yanmanın haftada üç veya daha fazla görülmesi sonucunda reflü tanısı konulabiliyor.



    KANAMA VE TÜMÖR OLABİLİR
    Yemek sonrası öne eğilmeyle veya uzanma sonucunda ağza asitli ve ekşili mide içeriğinin gelmesi, yutma güçlüğü, uzun süreli reflü sonucu oluşuyor ve yanmayla birlikte ortaya çıkıyor. Yutma güçlüğü katı gıdalara karşı yavaş ve ilerleyici şekilde oluşuyor. Reflü, ağrılı yutkunma, geğirme, hıçkırık, bulantı, kusma, sabahları ses kısıklığı, kronik kuru öksürükle de ortaya çıkabiliyor. Ayrıca reflü sık tekrarlayan boğaz iltihapları, ağız kokusu, astım atakları, akciğer enfeksiyonları, dişlerde mine kaybı ve orta kulak iltihaplarına da yol açıyor. Reflü kaynaklı göğüs ağrısı ise göğüs kafesi arkasında, orta hatta bazen yukarı doğru boyuna veya kollara yayılan yakıcı ve sıkıştırıcı özellik gösteriyor.



        YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLMELİ
        Reflü rahatsızlığının tedavisinde, diyet ve yaşam şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Reflü, ilaç tedavisine çoğunlukla yanıt veriyor. Öte yandan, yatak başının yükseltilmesi, yemek ve uyku arasında en az üç saat olması, yemek miktarının azaltılması, yemek içeriğindeki yağ miktarının azaltılması, sigara ve alkolün bırakılması, kilo verilmesi, reflüde ilaç dışı yöntemler arasında yer alıyor.



        Reflü hastalarının beslenmesine özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü çikolata, kahve, domates, salçalı yiyecekler, gazlı içecekler, turşu, soğan ve sarımsak şikayetleri artırıyor. Bu besinlerden uzak durulması öneriliyor.

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        Haberler Sağlık Göğüs kafesindeki yanma reflüyü çağırıyor! Reflü ise kanseri tetikliyor
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