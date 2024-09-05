Fındık tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor! Fındığın faydaları nelerdir?

En sevilen kuruyemişlerden fındık, tüm vücudu tepeden tırnağa koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hafızayı koruyan ve Alzheimer riskini azaltan fındığın sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



- Kemikleri korur. Günde bir avuç tüketmek kemik erimesi riskini azaltır.

- Kas ağrıları ve krampları bitirir.

- Kanserle savaşır. Kanserli hücreleri küçültür.

- Bağışıklığı güçlendirir. Soğuk algınlığından korur.

- Kalp ve damar dostudur.

- Kan şekerini dengeler. Şeker hastalığı riskini azaltır.

- Kötü kolesterolü düşürür.

- Yaşlanmayı geciktirir.

- Zayıflamaya yardımcıdır.

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