Düşük tansiyon bunamayı artırıyor: İşte erken bunama riskini artıran 12 faktör

Bunama, genellikle ileri yaşlardaki yetişkinlerin muzdarip olduğu bir hastalık olarak görülüyor. Ancak her geçen yıl erken bunama teşhisi konan genç yetişkinlerin sayısı artıyor. İngiltere Exeter Üniversitesi ve Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden araştırmacılar, 65 yaş altında 350 bin kişinin biyolojik verilerini inceledi.





DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞUNA DİKKAT

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşması, sunduğu birçok avantaja rağmen göz sağlığını olumsuz etkileyen sorunları da beraberinde getiriyor. Yaklaşan yarıyıl tatilinde çocukların televizyon, tablet ve bilgisayarlarla daha çok vakit geçirmesi dijital göz yorgunluğuna sebep olabiliyor. Op. Dr. Cihan Büyükavşar, "Çocukların düzenli aralıklarla 20 dakikada bir 20 saniye en az 6 metre uzağa bakarak gözlerini dinlendirmeli. 6 yaş ve sonrasında ekran süresi 2 saati aşmamalı" diyor.



SON DERECE RİSKLİ

Kışın tüketilen aşırı sıcak içecekler, ileriki yıllarda kanser riski oluşturuyor. Gastroenteoloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Sıcak içecekler 65 derecenin üstünde her gün çok sayıda tüketildiğinde yemek borusunda yanma, erozyon, tahriş ile ortaya çıkan özofajit tablosuna yol açıyor. Aynı zamanda ileriki yıllarda yemek borusunda ve gırtlakta kanser riski oluşturuyor. İçilen çay veya diğer içeceklerin sıcaklığı 65 derecenin altında olmalı" diyor.

KARTON BARDAKTA İÇMEYİN

İçeceklerin, karton bardakta içilmemesi gerektiğini de aktaran Göral, "Sürekli karton bardak tüketildiğinde, karton bardaktaki plastik ve kimyasal maddeler içeceğe geçiyor ve vücudumuzda rahatsızlıklara sebep oluyor. Çocuk ve gençlerde, dikkat eksikliği ve davranış bozukluğuna yol açar, bazı enfeksiyonlara ve immün bozukluklara da neden olur" ifadelerini kullanıyor.



HAZIMSIZLIĞA PATLICAN

Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.



GEBELERE YEŞİL FASULYE

Yeşil fasulye, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bağışıklığı destekler. Sindirime yardımcıdır. Bebeğin anne karnında normal büyümesini sağlar.



GÖZLERE ROKA

Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu kontrol altına alır. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcı olur. Cildinize iyi gelir.