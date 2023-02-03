Dudak dolgusu deyip geçmeyin! Yanlış uygulanan dolgu körlüğe neden oluyor

Günümüzde en popüler estetik uygulamalardan biri haline gelen dudak dolgusu, güzellik merkezlerinde sağlık personeli ve işin uzmanı olmayan kişiler tarafından yapıldığında kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış uygulanan dolgu materyalleri ise geri dönüşü olmayan doku ölümlerine ve körlüğe kadar varan problemlere yol açabiliyor. Uz. Dr. Aykut Aldemir, "Dışarıda oldukça yaygın şekilde kullanılan hyoropen kullanımı direkt dolgunun ani bir şekilde deri altına, dudak bölgesine yoğun bir şekilde uygulanmasıyla sonuçlanıp, sonrasında yoğun komplikasyonlar olabiliyor. Bu tarz işlemler mutlaka hekimler tarafından, uzmanlık eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır" diyor.







SUSUZLUK HAFIZAYI SİLİYOR

Hayati önem taşıyan su, hastalıklarla mücadelenin ilk adımını oluşturuyor. Diyetisyen Melda Demiröz, suyun faydalarını şöyle özetliyor:

BAĞIRSAK DOSTU: Su, bağırsakların çalışmasını hızlandırır. Kabızlığı önler.

VÜCUDU TEMİZLER: Günde 2 litre su içmek, toksinleri temizler.

BEYNİ KORUR: Susuzluk halinde hafıza sorunları ve zorlukları görülür.







ÇATLAKLARA GEBE!

Deri çatlakları özellikle kadınlarda estetik kaygılara yol açıyor. Çoğunlukla hamilelik ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan, kilo alıp vermenin de tetikleyici olduğu deri çatlakları kadın ve erkeklerde farklı bölgelerde görülebiliyor. Prof. Dr. Nilgün Solak, cilt çatlaklarının rengi ve derinliği fraksiyonel lazer, radyofrekans, dermaterapi gibi tedaviler ile azaltılabildiğini söylüyor. Solak, "Görünüm bozukluğu yaratan deri çatlaklarının tedavi yöntemleri dışında kakao yağı, zeytin yağı, badem yağı gibi çeşitli bitkisel yağlar ve ürünler, koruyucu amaçlı kullanılmaktadır. Düzenli nemlendirici kullanın" diyor.



KANSIZLIĞA BULGUR

İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.



GÖZLERE TERE

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Gözleri güçlendirir.