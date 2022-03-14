Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Derdim kaynanam

İç güveysiyim. Tek derdim kaynanam! Hanımla ilişkiye gireceğiz, kapının önünde hep tıkırtı yapıyor. Işığı yanıp söndürüyor. Kabus gibi. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim?

Bence önce kaynananın elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.