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D vitamini eksikliği anneliğe engel olabilir! Pek çok hastalığa neden oluyor...

Vücudun olmazsa olmazı D vitamini eksikliği, kanser ediyor! Doğurganlığı da olumsuz etkiliyor. Kısırlığa neden oluyor. Çocuk sahibi olmayı engelliyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:01
D vitamini eksikliği anneliğe engel olabilir! Pek çok hastalığa neden oluyor...

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Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliğinde ise birçok hastalığa neden oluyor. Bunların başında diyabeti, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini vurguluyor. Şu bilgileri veriyor:

BAŞARI ŞANSINI DÜŞÜRÜR
4 mevsim güneş alan bir ülke olmamıza rağmen, D vitamini eksikliği Türkiye'de en çok görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Özellikle kadınlarda bu vitaminin eksikliği daha çok görülüyor D vitamini eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkiliyor. Tüm tedaviye rağmen gebe kalma şansını düşürüyor. Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerekiyor. 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul ediliyor.

BALIK VE YUMURTA YİYİN
Günde 15'er dakika güneşlenmek, D vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Güneşten sentezlenebilen D vitamininin, besinlerle de desteklenmesi tavsiye ediliyor. Dr. Taşdemir, "Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, uskumru ve istiridye gibi deniz ürünleri D vitamini açısından son derece zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Bunların dışında yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında yer almaktadır. Deniz ürünü sevmeyen kişiler D vitamini ihtiyaçlarını balık yağı tabletlerinden karşılayabilirler. Yağda çözünebilen D vitamini gıdalardan oldukça az bir şekilde alınabilir. Güneş ışığına çıkmak gerekmektedir" tavsiyesinde bulunuyor.


DÜŞÜKLERE GEBE
D vitamini eksikliğini, doğurganlığı azaltırken tüp bebek şansını da düşürüyor. Tüp bebek tedavisi süresince, testosteron salgılamasını etkilediğinden erkeklerin de D vitamini seviyelerine dikkat etmeleri lazım. Anne adaylarının hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve vitamin almaları gerekiyor.

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