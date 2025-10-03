Çocuklarda işitme taraması kritik! Antibiyotik risk oluşturur

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Selda Kargın Kaytez, çocuklarda işitme taramasının önemine dikkat çekiyor. Kaytez, "İşitme duyusu sadece duymayı sağlamıyor, çocuğun dil, zihin ve sosyal gelişimi için de kritik. İlk 3 yıl içinde fark edilmeyen kayıplar, çocuğun tüm hayatını etkileyebiliyor" dedi. Gebelik sürecinde geçirilen hastalıkların ve kullanılan ilaçların işitme kaybına yol açabileceğini belirten Kaytez, "Annenin gebelik döneminde kulağa zarar verici ilaç kullanması, toksoplazma, CMV gibi virüsler işitmeyi olumsuz etkileyebiliyor. Bazı kemoterapötik ilaçlar,- antibiyotikler de aynı şekilde risk oluşturuyor. Böyle gebelikler daha yakın takip ediliyor." diye konuşuyor