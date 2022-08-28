Çocuk sahibi olmak isteyenlerin imdadına tüp bebek tedavisi yetişiyor! Uzmanlardan kritik uyarılar





MİYOMLARA DİKKAT

Rahim şekli, iç dokusu ve yapısı, sağlıklı bir gebelik için önem taşıyor. Rahim iç dokusunu bozan polip, miyom benzeri yapılarla perde benzeri yapısal bozukluklar, tüplerin normal olması hidrosalfinks yapısında olmaması, rahim duvarının ince olması gibi sebepler tüp bebek başarısını etkiliyor. Bu yüzden anne adaylarının tedaviden önce rahim filmi çekiliyor. Sorunların rahim iç yapısına yapılacak histereskopik ve laparoskopik işlemlerle çözülmesi gerekiyor. Rahim hem alan hem de iç dokusu anlamında transfere tam anlamıyla hazır olması gerekiyor.