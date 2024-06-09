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Büyük göbek uyku apnesi demek

Uyku apnesi, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Gün boyu halsiz ve yorgun bırakıyor. Obez, yani kilolu hastalarda daha sık görülüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Büyük göbek uyku apnesi demek

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Modern hayat hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında, uyku apnesi geliyor. Uykuda solunum durması olarak bilinen bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Seha Akduman, bu hastalığın kilolu kişilerde sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Uyku apnesi ve obezite arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor.

"Obezite, uyku apnesi için en büyük risk faktörünü oluştururken, uyku apnesi de obezite için risktir. Dolayısıyla birbirini etkileyen bir kısır döngü içinde sorunun büyümesine neden olan iki önemli problemden söz ediyoruz" uyarısında bulunuyor.

Uyku apnesi genellikle 40 yaş üstü erkeklerde görülüyor. Hasta, gece kaliteli uyuyamadığı için güne halsiz, yorgun ve mutsuz uyanıyor. Bunun sonucunda karbonhidrat açısından zengin gıdalara yöneliyor. Bu da obeziteye yol açıyor. Dr. Seha Akduman, tedavi hakkında şu bilgileri veriyor: Hastane ortamında bir gece kalarak ölçümlerin alınmasıyla yapılabilir. Uyku kayıtları alınır. Uyku apnesi tespit edilmesi durumunda hastanın solunumu destekleyen cihazlarla uyuması sağlanır.

Uyku apnesi, uykuda solunum durmasına yol açıyor. Hastalar, yorgun ve uykusuz hissediyor. İhmale gelmeyen bu durum, başka kronik hastalıklara neden oluyor.

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