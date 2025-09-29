PODCAST CANLI YAYIN

Bulyon ve konservelere dikkat! DSÖ açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü, mutfakta bulunmaması gereken 7 zararlı gıdayı açıkladı. Listede bulyon ve konserve de vardı

Modern hayat sağlığı tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü de modern hayatın sunduğu mutfaklardaki tehlikeli besinleri belirledi. İşte o zararlı gıdaların listesi...

1- YAĞLI GIDALAR: Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri vücuda zarar verebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin zararlı trans yağlara karşı korunmasız kaldığını, bunun kalp hastalıkları ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğunu açıkladı.

2- KIZARTMALAR: Kızartma yağlarının restoranlarda değiştirilmeden uzun süre kullanılması da daha zararlı hale gelmelerine neden olmaktadır. Kızartmaların en sağlıklı hali az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan ve una bulanmamış olarak yapılan yöntemdir.

3- BEYAZ ŞEKER: Beyaz şeker; şeker pancarından elde edilmektedir ve fruktoz ile glukozdan oluşmaktadır. İçinde protein, yağ, vitamin ya da mineral bulunmaz. Beslenme uzmanlarının çoğu rafine beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığını savunmaktadır. Yüksek oranda beyaz şeker karaciğeri gereksiz yormaktadır.

4- TATLANDIRICILAR: Yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, aspartam ve sodyum benzonattır. Bunlar da zararlıdır.

5- PAKETLİ VE KONSERVE GIDALAR: Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Örneğin cipslerde bulunan monosodyum glutamat sigara etkisi bile yaratabilmektedir.

6- MARGARİN: Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir.

