PODCAST CANLI YAYIN

Bitkisel beslenmek sağlığı koruyor

Yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp-damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığa yol açıyor. Prof. Dr. Osman Erk, “Akdeniz tarzı beslenin. Hayvansal gıdaları az ve öz tüketin. Kaliteli yağları tercih edin” diyor.

Giriş Tarihi:
Bitkisel beslenmek sağlığı koruyor

Bilimsel araştırmalar, yanlış beslenme alışkanlıklarının günümüzde hızla artan kalp-damar, diyabet, kanser gibi kronik hastalıkların baş sorumlularından biri olduğunu gösteriyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Erk, "Vücut sağlığımızı koruyup yaşam kalitemizi artırmanın en önemli adımlarından biri de sağlıklı ve yeterli beslenmedir" diyor. Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor:

AKDENİZ DİYETİNİ TERCİH EDİN
Sağlığa en yararlı diyetler olarak kabul edilen ve tüm dünyada kabul gören Akdeniz ve Okinawa diyetlerine bakıldığında, temel olarak bitkisel besinlerden oluştukları görülmektedir. Akdeniz diyetinde taze, çeşitli, rengarenk sebze ve meyveler, soğuk sıkım zeytinyağı; Okinawa diyetinde ise taze-çok az pişmiş çeşitli sebzeler ve otlar yer almaktadır. Her iki diyette de kırmızı et, işlenmiş et ürünleri yer almamaktadır. Ancak bitkisel ürünlerde de tarım ilacına maruz kalmış işlenmiş olanları sağlığımızı tehdit edebilmektedir. Dolayısıyla üretiminden mutfağa kadar her aşamada kimyasal gübre, tarım ilaçları, hormon, antibiyotik, büyüme faktörleri, GDO'lu tohumlar gibi toksik ve sağlığa zararlı unsurlar olmadan üretilen yani zehirli kimyasal içermeyen organik gıdaları tercih etmelisiniz.

HAYVANSAL GIDALARI AZ VE ÖZ TÜKETİN
Sebze ve meyveler %80- 90 su ve bol miktarda lif içermektedir. Hayvansal gıdalar ise daha az su içerir ve kesinlikle lif içermez; bol miktarda doymuş yağ, kolesterol, fazla kalori ve çok az hacim barındırmaktadır. Bitkisel gıdaların antioksidan kapasiteleri ve fitobesin içerikleri yüksek, hayvansal gıdaların ise antioksidan kapasiteleri zayıftır. Doymuş yağ ile birlikte hayvansal gıdalar, hayvanın bütün yaşamı boyunca maruz kaldığı birçok toksik kimyasala da ev sahipliği yapmaktadır. Besin zinciri tablosunda bitkilerin üzerinde yer alan hayvanlar barındırdıkları bu doymuş yağ, kolesterol ve toksinlerini insanlara aktararak hastalıklara yol açar.

NİŞASTAYI BIRAKIN
Sofra şekeri, fruktozdan zengin mısır şurubu, bal, pekmez, reçel, marmelat, soda, kurutulmuş meyve, meyve suyu gibi gıdalar basit karbonhidratlar olarak adlandırmakta ve sağlık açısından zararlı bulunmaktadır. Aynı şekilde beyaz un ve beyaz undan yapılmış ekmek, pasta, börek, poğaça, kek, makarna, kahvaltılık gevrek, bisküvi gibi gıdalar da şeker kategorisinde değerlendirilir ve basit karbonhidratlar grubunda yer almaktadır. Sebze, meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller ise kompleks karbonhidratlardır ve sağlığa yararlıdır. Dolayısıyla basit şeker insanı şişmanlatır.

KALİTELİ YAĞLARI TERCİH EDİN
Kuruyemişler, organik zeytin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, avokado, yeşil yapraklı sebzeler hatta kuru baklagiller ve tam tahıllar sağlıklı yağ kaynaklarıdır. En sağlıklı yağ soğuk sıkım zeytinyağıdır. Hayvansal doymuş yağlar kalp damar hastalıkları ve kanserle ilişkilendirilebilir.

TUZU TERK EDİN
Tuzun içindeki sağlığa zararlı unsur hiçbir zaman saf ve element halde bulunmayan sodyumdur. Sodyum ihtiva eden her ürün tuz gibi etki gösterir. Fazla tuz alımı kalp damar hastalıkları, osteoporoz ve mide kanserinde artışla ilişkilidir. İhtiyacımız olan tuz günlük tüketilen bitkisel besinlerde ve suda mevcuttur.

BU BESİNLERİ KURALLI YİYİN
Biyolojik atalarımız şimdi olduğu gibi et, sebze, ekmek, tatlı ve meyve gibi yiyecekleri bir arada tüketmiyordu. Birinci kural unlu gıdalar, beyaz ekmek, pastane ürünleri, beyaz makarna ve beyaz pirinç gibi besinler hayvansal proteinlerle bir arada tüketilmemelidir. İkinci kural meyvelerin tek başına tüketilmesidir. Üçüncü kural ise şekerin de meyveler gibi tek başına tüketilmesidir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...