Benlere dikkat! Kanser riski kapıda

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:



Yaz kış güneşten korunun.

Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.

Benlerde bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.