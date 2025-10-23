Bağırsak sağlığına dikkat! Polipler kansere dönüşebilir...

Türkiye'de 50 yaş üzerindeki her iki kişiden birinde polip saptanabiliyor. Son yıllarda 40 yaş altı bireylerde de görülme sıklığı artıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, polipe karşı 8 etkili önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu:



KOLONOSKOPİ YAPTIRIN:

45 yaşından (ailesinde risk olanlarda 40) itibaren düzenli kolonoskopi, poliplerin kansere dönüşmeden tespit edilmesini sağlar. Doktorunuzun size özel belirlediği aralıklarla kolonoskopi yaptırmayı ihmal etmeyin. Erken alınan her polip, kanser riskini engeller. LIFLI BESLENIN: Sebze, meyve, tam tahıllar ve bakliyat yönünden zengin diyetler bağırsak florasını dengeler ve polip oluşumunu azaltır. Lifler, toksik maddelerin bağırsakta uzun süre kalmasını önler.



KIRMIZI ETİ AZALTIN:

Aşırı kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri tüketimi, bağırsakta kanserojen bileşiklerin oluşumunu tetikler. Haftada 2 porsiyonun altında tutulması önerilir.



İDEAL KİLONUZU KORUYUN:

Obezite, özellikle erkeklerde polip gelişimi riskini 2 kat artırır. Vücut kitle indeksini 25'in altında tutmak hem metabolik hem de onkolojik açıdan koruyucudur. 5–10 kg kilo kaybı bile polip riskini anlamlı biçimde azaltabilir.



SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN:

Tütün ürünleri, bağırsak mukozasında genetik hasarı kolaylaştırır. Alkol de benzer şekilde mukozayı zayıflatır. Uzun süreli içicilerde polip görülme riski yüzde 40 artar. Bırakıldığı andan itibaren risk eğrisi düşmeye başlar.



D VİTAMİNİ VE KALSİYUM DÜZEYLERİNİ KORUYUN:

D vitamini, bağışıklık sistemini ve hücre yenilenmesini destekleyerek polip gelişimini engeller.

BAĞIRSAK FLORANIZI KORUYUN:

Probiyotik içeren gıdalar bağırsak bakterilerinin dengesini korur. Mikrobiyota bozulması, inflamasyonu tetikleyerek polip zeminini güçlendirebilir. Doğru beslenme, bağırsak direncinin temelidir.