50 yaş üzerindeki hastalar dikkat! Aşırı kahve kemikleri eritir





BELİRTİ VERMEZ

Kemik kırıklığı oluşmadan herhangi bir belirti vermez. Osteoporozda yakınmalar, mikro kırıkların ortaya çıkmasıyla kendisini gösteren postür (duruş) bozukluğu ile başlayabileceği gibi, bir kırıkla da kendini gösterebilmektedir. Kemik erimesi, kemik ölçümü diye bilinen yöntem sayesinde teşhis ediliyor. Bu yöntemle kemiğin içerisindeki yoğunluğun ölçümü yapılmaktadır. Bu yoğunluğun derecesine göre, kemik erimesi derecelendirmektedir. Belli bir sınırın altındaki değerler, kişinin yaş ortalaması ve standart sapması alınarak kemik erimesi olarak kabul edilir. Kemik ölçümünün kimlere yapılması gerektiği ise önemli konulardan bir tanesidir.