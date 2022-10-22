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    50 yaş üzerindeki hastalar dikkat! Aşırı kahve kemikleri eritir

    Osteoporoz yani kemik erimesi, ilerleyen yaşla birlikte artıyor. Çevresel faktörler kadar kötü beslenme de etkiliyor. Uzmanlar, günde 3 fıncan kahve içmenin erimeyi tetiklediğini söylüyor.

    Aşırı kahve kemikleri eritir

    Toplumda kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, 50 yaş üzerindeki her 3 kadından ve her 5 erkekten birini etkiliyor. Hastalıkta kemik içeriğindeki mineral matrixin ve protein içeriğinin kaybıyla kırık riski artıyor. Uzm. Dr. Özgen Kamay, osteoporozla ilgili önemli bilgiler veriyor: Bir kemiğin gücünü belli eden 4 ana aktör vardır. Bu ana aktörler; genetik, hormonal, çevresel ve beslenme alışkanlığıdır. Osteoporozda genetiği değiştiremeyeceğimize göre, hormon eksiklikleri, kötü beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler kemik yoğunluğunu belirleyen ana unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.



    BELİRTİ VERMEZ
    Kemik kırıklığı oluşmadan herhangi bir belirti vermez. Osteoporozda yakınmalar, mikro kırıkların ortaya çıkmasıyla kendisini gösteren postür (duruş) bozukluğu ile başlayabileceği gibi, bir kırıkla da kendini gösterebilmektedir. Kemik erimesi, kemik ölçümü diye bilinen yöntem sayesinde teşhis ediliyor. Bu yöntemle kemiğin içerisindeki yoğunluğun ölçümü yapılmaktadır. Bu yoğunluğun derecesine göre, kemik erimesi derecelendirmektedir. Belli bir sınırın altındaki değerler, kişinin yaş ortalaması ve standart sapması alınarak kemik erimesi olarak kabul edilir. Kemik ölçümünün kimlere yapılması gerektiği ise önemli konulardan bir tanesidir.



    SİGARADAN UZAK DURUN
    Yoğun sigara, alkol ve kahve kullanımı gibi alışkanlıklar kemikler üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Yoğun kahve kullanımının kemik erimesi üzerinde olumsuz etkileri vardır.



        YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ
        Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, osteoporozu önlemek için tavsiyelerde bulunuyor: Güneşlenin. Kemiği güçlendirici egzersizleri uygulayın. Yarım saatlik tempolu yürüyüşler yapın.

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        Haberler Sağlık 50 yaş üzerindeki hastalar dikkat! Aşırı kahve kemikleri eritir
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