Uzmanlar uyardı: Her 4-6 yılda ölçüm yapılmalı! Kelosterol aileden geçiyor

Halk arasında kolesterol olarak bilinen lipid düzeyi bozukluğu, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Kalp damarlarında darlık ve tıkanmaya yol açan bu rahatsızlık, genetik olarak nesilden nesile geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, kolesterolden korunmanın ve kolesterolü dengelemenin ipuçlarını veriyor.

TEDAVİ ŞART

Kalbe giden damarlarda biriken kolesterol; kalp krizine, kalp damar hastalıklarına ve koroner arter damar hastalıklarına yol açıyor. Bu hastalık, ailesinde kolesterol olanlarda daha sık görülüyor. Genetiğin yanı sıra kötü beslenme ve hareketsizlik gibi durumlar da kolesterolün görülme sıklığını artırıyor. Prof. Dr. Baltalı, "Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş etlerden uzak durun" diyor.

KALBİNİ KORU

Prof. Dr. Baltalı, kolesterolün kalp sağlığına verdiği zararın yanında yaşam süresini kısalttığını, ani ölüm gibi durumlara neden olduğunu belirtiyor. Korunmak için 20'li yaşlardan itibaren trans yağlardan uzak durulmasını öneriyor.

SÜPER BESİNLER

Sağlıklı beslenme ile kolesterolün zararları önlenebiliyor. Uzmanlar, kolesterol düşmanı besinleri sıralıyor.

ZEYTİN: Siyah ve yeşil zeytin, kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir.

LAHANA: Kötü kolesterolün düşürülmesini sağlar.

KARNABAHAR: Kolesterole savaş açar.



BULGUR: Kolesterolü düşürür. Kalbi güçlendirir.

BALIK: Omega-3 deposu balık, kolesterolün baş düşmanıdır.