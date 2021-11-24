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    Domates çorbası, tarhana çorbası, brokoli çorbası: Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor?

    Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan çorbalar, hastalıklarla mücadelede de yardımımıza koşuyor. Uzmanlar hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor...

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    Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan çorbalar, hastalıklarla mücadelede de yardımımıza koşuyor. Uzmanlar hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor...

    DOMATES ÇORBASI:
    Lifli yapısı ile domates, kolesterol ve tansiyonu dengeler. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı korur. Kansızlığı bitirir.
    TARHANA ÇORBASI:
    Geleneksel lezzetlerden tarhana adeta doğal mucizedir. Bağırsak florasını zenginleştirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.
    BROKOLİ ÇORBASI:
    Doğal antibiyotik görevi üstlenen brokoli; meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı korur. Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltır. YAYLA ÇORBASI:
    Yüksek kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Ağız kokusunu ve diş eti iltihaplanmalarını engeller.
    KEREVİZ ÇORBASI:
    Cinsel gücü arttırır. Öksürüğü keser. Hipertansiyonu ve kolesterolü düşürür.

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    Haberler Sağlık Domates çorbası, tarhana çorbası, brokoli çorbası: Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor?
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