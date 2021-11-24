Domates çorbası, tarhana çorbası, brokoli çorbası: Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor?

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan çorbalar, hastalıklarla mücadelede de yardımımıza koşuyor. Uzmanlar hangi çorbanın hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor...
DOMATES ÇORBASI:
Lifli yapısı ile domates, kolesterol ve tansiyonu dengeler. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı korur. Kansızlığı bitirir.
TARHANA ÇORBASI:
Geleneksel lezzetlerden tarhana adeta doğal mucizedir. Bağırsak florasını zenginleştirir. Hastalıklara karşı koruma sağlar.
BROKOLİ ÇORBASI:
Doğal antibiyotik görevi üstlenen brokoli; meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı korur. Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltır. YAYLA ÇORBASI:
Yüksek kolesterolü ve tansiyonu düşürür. Ağız kokusunu ve diş eti iltihaplanmalarını engeller.
KEREVİZ ÇORBASI:
Cinsel gücü arttırır. Öksürüğü keser. Hipertansiyonu ve kolesterolü düşürür.