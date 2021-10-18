Aşk olsun prostat! Daha çok genç erkekleri tehdit ediyor...

Prostatit yani prostat iltibabı, prostat dokusunun ve çevresindeki dokuların iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisi uzun zaman alıyor. Daha çok ağrıyla belirti veren bu hastalık, özellikle genç erkekleri tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zafer Oyman, TAKVİM'e özel bilgiler paylaşıyor.



SAKIN ÜŞÜTMEYİN...

Her hastalıkta olduğu gibi prostatit hastalığında da erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Tedavisini zamanında yaptırmayan hastalarda iltihap üretradan prostat bezinin içerisinde yerleşiyor. Bu durum, tedaviyi zorlaştırıyor. Kronik prostatit, daha çok korunmasız ilişki ve üşütmeye bağlı nedenlerle ortaya çıkıyor. Op. Dr. Zafer Oyman, "Uzun süre soğuğa maruz kalan erkeklerde de kronik prostatit görülmektedir. Biz bu durumu genellikle yüzücülerde, kayakçılarda ve uzun süre dağda operasyon yapan askerlerimizde görmekteyiz" bilgisini veriyor.



HASTALIKTA KRİTİK YAŞ 20-40

Daha çok 20-40 yaş arasındaki genç erkekleri tehdit eden bu hastalığın aynı zamanda kısırlığa yol açarak çocuk sahibi olmayı engelliyor. Op. Dr. Oyman, tedavi yöntemleriyle ilgili şu bilgileri veriyor: Prostatit teşhisinde prostat bezine rektal olarak masaj yapılmakta, penisten gelen akıntı mikroskopta incelenerek teşhis konmaktadır. Masaj sonrası ise idrar tahlili yapmaktayız. Bunlar bize prostatit teşhisinde yeterli olmaktadır. Bunun yanında hastaya haftada 2-3 defa sıcak oturma banyosu öneriyoruz.

BU ŞİKAYETLERE DİKKAT

■ Ağrılı idrar yapma

■ Mesaneyi tamamen boşaltmada güçlük

■ Belin alt kısmına vuran ağrı

■ Yüksek ateş, üşüme ve titremelerdir.

■ Sık idrara gitme

■ İdrar yapma sırasında ağrı

■ İdrarın koyu renkte ve kokulu gelmesi