Gribin düşmanı turşu suyu

Soğuk havaların gelmesiyle gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşu suyuna ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Turşu suyu satan Ersan Doğan, "Turşu suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Kas kramplarını rahatlatıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar da ilgi gösteriyor" diyor.

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