Uzman isim uyardı! Kolesterol ve hipertansiyon cinsel hayatı bitirir

İlerleyen yaş, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Özellikle erkeklerde, aşk hayatını da etkiliyor. Üro-Anroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, orta yaştaki erkeklerde performans kaybı, cinsel istekte azalma, prostat büyümesi, motivasyon düşüklüğü gibi problemlerin olabileceğini belirtiyor. TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

FAZLA KİLO DA RİSKLİ

Erkeklerde, cinsel fonksiyonlar 30'lu yaşlardan itibaren yavaşlıyor. Penis damarları, sinirleri ve kaslarında yani cinsel bölgedeki lokal dokuda değişim yaşanıyor.

Ayrıca sağlıksız beslenen, kilo sorunu olan, egzersiz yapmayan ve sigara içen erkeklerde penis dokusu daha da olumsuz etkileniyor. Buna bir de kronik hastalıklar ekleniyor! Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sinir sistemi sorunları gibi risk faktörü olanlarda bu etki şiddetleniyor. Böylece orta yaşlarda organik anlamda sertleşme sorunu kendini gösteriyor.

Prof. Dr. Hattat, "Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron orta yaşlara gelindiğinde azalmış oluyor. Bu durum, cinsel isteksizlikle kendini gösteriyor. Bunun yanında yorgunluk, kilo artışı, kemik zayıflığı da görülüyor. Testosteron eksikliğinin şiddetine göre hormon tedavilerinden yararlanılır" diyor.

60'TAN SONRA SIK GÖRÜLÜR

40'lı yaşlardan sonra prostat dokusunda büyüme de görülebiliyor. Prof. Dr. Hattat, şöyle devam ediyor: 60 yaşına gelindiğinde erkeklerin yüzde 60'ında prostat büyümesi görülüyor. Bu büyüme erkeklerin üçte birinde tedavi gerektirecek ölçüde idrar yolu tıkanıklığı yaratıyor. Sık sık kesik kesik idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, gece idrara kalkma gibi şikayetler görülüyor.

PSA ve muayene sonuçlarıyla, ihtiyaç duyulduğunda yapılan ultrason gibi yöntemlerle prostat büyümesini takip etmek gerekiyor. Böylece ilerleyen dönemde olası bir prostat kanserinin erken dönemde teşhis edilmesi de kolaylaşıyor.