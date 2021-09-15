Prostat göbekte büyür! Her 7 erkekten birinin kapısını çalıyor...

Prostat, adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor. 50'li yaşlardan sonra her 7 erkekten birinin kapısını çalıyor! Bu hastalığın ortaya çıkmasında obezitenin yanı sıra kolesterolden zengin Batı tipi beslenme de etkili oluyor.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor...
SORU: Prostat kanseri tanısı için sadece PSA baktırmak yeterli deniyor. Parmakla muayene şart mı? CEVAP: Az sayıda da olsa PSA'yı çok üretmeyen saldırgan kanserler vardır. Parmakla prostat muayenesi bu hastalar için çok önemlidir. Bu muayenede sertlik bulunması durumunda biyopsi yapılmalıdır.
SORU: Bir yakınımda hiçbir şikayeti olmamasına rağmen prostat kanseri saptandı. Bu hastalık belirti vermez mi? CEVAP: Prostat kanseri erken dönemde herhangi bir yakınmaya yol açmaz. İleri evre kanserlerde tümör kitlesinin idrar yollarına bası yapması nedeniyle zor ve sık idrar etme, menide kan gelme olabilir.
SORU: Vitamin kullanmak prostat kanserini önler mi? CEVAP: Bugün prostat kanserinden sakınmak için; bu 5 basit ama etkili önlemi almak yani; yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak önerilmektedir. Herhangi bir vitamin veya ilacın yararı yoktur.
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, en çok merak edilen soruları yanıtlıyor...
SORU: Prostat kanseri tanısı için sadece PSA baktırmak yeterli deniyor. Parmakla muayene şart mı? CEVAP: Az sayıda da olsa PSA'yı çok üretmeyen saldırgan kanserler vardır. Parmakla prostat muayenesi bu hastalar için çok önemlidir. Bu muayenede sertlik bulunması durumunda biyopsi yapılmalıdır.
SORU: Bir yakınımda hiçbir şikayeti olmamasına rağmen prostat kanseri saptandı. Bu hastalık belirti vermez mi? CEVAP: Prostat kanseri erken dönemde herhangi bir yakınmaya yol açmaz. İleri evre kanserlerde tümör kitlesinin idrar yollarına bası yapması nedeniyle zor ve sık idrar etme, menide kan gelme olabilir.
SORU: Vitamin kullanmak prostat kanserini önler mi? CEVAP: Bugün prostat kanserinden sakınmak için; bu 5 basit ama etkili önlemi almak yani; yağdan fakir beslenmek, bol meyve ve sebze yemek, süt ve süt ürünlerini çok fazla tüketmemek, bol sıvı almak ve egzersiz yapmak önerilmektedir. Herhangi bir vitamin veya ilacın yararı yoktur.