Doç. Dr. İlker Koçak: Burun estetiği sonrası bunları sakın yapmayın!

Burun estetiğinde başarılı bir sonuca ulaşmak için ameliyat kadar operasyondan sonraki iyileşme sürecinin de önemli olduğunu dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Koçak, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Ameliyattan hemen sonra katı besinlerden kaçınmak gerek. Yumuşak ve sulu gıdalar tüketilebilir. Ameliyata bağlı olarak göz çevresinde ve yüzde şişlik ve morluklar oluşabilir, bunların engellenmesi için de 2-3 gün boyunca göz çevresine soğuk uygulanabilir. Öte yandan yatış pozisyonu da çok önemli. 10 gün boyunca başı yukarıda tutacak şekilde iki yastıkla yatmakta fayda var."



1 HAFTA SONRA İŞE DÖNÜLEBİLİR

Doç. Dr. İlker Koçak, ameliyat sonrasında burun üzerine konulan alçının 1 hafta sonra çıkarıldığını söyledi. "Bu süreçte banyo yapılırken saçlar geri pozisyonda, vücut da boyun altından itibaren ılık suyla yıkanabilir" diyen Dr. Koçak, ameliyattan 1 gün sonra günlük yaşama dönülebildiğini, çalışma hayatına ise 7'nci günden sonra başlamak gerektiğini vurguladı.



4-5 AY BOYUNCA GÖZLÜK KULLANMAYIN

Doktorun verdiği ilaçları düzenli kullanmanın ve burnu darbelerden korumanın önemine de dikkat çeken Dr. Koçak, ameliyat sonrası yapılmaması gerekenler hakkında ise şunları söyledi: "2-3 hafta geçene kadar spor yapılmamalı. 2 ay boyunca aşırı fiziksel aktivitelerden de uzak durmak gerek. Biz hastalarımızdan ameliyat sonrasında 4-5 ay gözlük kullanmamalarını istiyoruz. Sonraki dönemde de hafif çerçeveli bir gözlük kullanmaları doğru olur. Bir başka önemli husus da güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmamak. Operasyonu takip eden 3 ay güneşlenmemek, 1 ay havuz ya da denize girmemek gerekir. Yine 1 ay boyunca alkol ve sigara tüketimini yasaklıyoruz."

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