Bunlar varsa alarm var! Burun kanaması deyip geçmeyin

BUNLAR VARSA ALARM VAR

Kanamalar çok sık oluyor ya da durdurulamıyorsa, hep aynı taraf burun deliğinden oluyorsa, eşlik eden kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa, kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik ya da kanamalar kansızlık yapacak düzeye geldiyse, ciltte kolay morarmalar oluyorsa ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.

KANAMAYA NE İYİ GELİR?

BUZ KOMPRESİ: Bir poşete sarılan buzlar, hem burnun üst kısmına hem de yanaklara konmalı ve 10 dakika bekletilmelidir.

MERHEMLER: Kanama darbe sonucu gerçekleşmişse ağrı kesici özellikli merhemler ve kremler kullanılabilir.

KOTERİZASYON: Kronikleşen burun kanamaların önüne geçmek için uygulanır. 5 dakika süren tedavide burnun iç kısmındaki damarlar yakılır.