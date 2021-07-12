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    Bunlar varsa alarm var! Burun kanaması deyip geçmeyin

    Daha çok yazın yaşanan burun kanaması, korku ve kaygıyı beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ciddi sağlık sorunlarına işaret ettiğini söylüyor. "Kanamalar ciltte kolay morarmalar yapıyorsa dikkat edin" diyor.

    Burun kanaması deyip geçmeyin

    Burun kanaması, özellikle havanın kuruduğu ve alerjik yakınmaların arttığı bu mevsimde her zamankinden daha sık olabiliyor. Nedenlerinin ortadan kaldırılması ve kanama sırasında doğru müdahalelerin yapılması ile sorun olmaktan çıkan burun kanamalarında bazen uzman hekime gidilmesi de gerekebiliyor. Merak edilen soruların yanıtlarını Prof. Dr. Serdar Karahatay, cevaplıyor:

    BURUN NEDEN KANAR?
    Burun hassastır. Sıcak ve kuru iklimlerde veya uzun süre klima havasına maruz kalma ile hassasiyeti artırır. Bu damarsal ağdaki genişlemeler ve doku ödemi de kanamaya zemin hazırlar. El ile burun kaşıma ve sık hapşırma da kanamaya zemin hazırlayan, alerjik kökenli diğer sebeplerdir.

    Burun orta dikmesi eğri olan veya kronik sinüziti olan hastalarda yukarda anlatılan durumların kanamaya olan etkisi çok daha fazla olur. Hipertansiyona bağlı damar sorunları ve tümörler de burun kanamasının diğer nedenleri arasındadır.

        Şiddetli travmalara bağlı yüz kemikleri ve burun kırıkları sonrasında yaşanan burun kanamaları ise şiddetli olabilir.

        KANARKEN NE YAPMALIYIZ?
        Panik özellikle çocuklarda ileriki dönemlerde kalıcı kan tutması ya da fobisine yol açabilir. Sakin olunmalı. Yüksek tansiyonu olan hastalarda tansiyon ölçülmeli, yüksek ise uygun ilaçlar ile düşürülmeye çalışılmalıdır.

        Şiddetli travma sonrasında olan burun kanamalarında hastanın şuur durumu değerlendirilmeli, baygın olanlarda kanın burunun gerisinden akciğerlere gitmesinin önlenmesi için doğru pozisyon verilip gerekli acil yardım istenmelidir. Daha sık rastlanan burun kanamalarında ise burunu kanayan kişi başı hafifçe öne eğik şekilde, dik oturtulmalıdır. Burun kanatları başparmak ve işaret parmaklarının arasında sertçe sıkılmalıdır. Baskı 10 dakika aralıksız sürmelidir. Durmayan kanamalarda acile başvurulmalıdır.

            BUNLAR VARSA ALARM VAR
            Kanamalar             çok sık oluyor ya da durdurulamıyorsa, hep aynı taraf burun deliğinden oluyorsa, eşlik eden kan sulandırıcı ilaç kullanımı varsa, kilo kaybı, halsizlik, bitkinlik ya da kanamalar kansızlık yapacak düzeye geldiyse, ciltte kolay morarmalar oluyorsa ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.

            KANAMAYA NE İYİ GELİR?
            BUZ KOMPRESİ: Bir poşete sarılan buzlar, hem burnun üst kısmına hem de yanaklara konmalı ve 10 dakika bekletilmelidir.

            MERHEMLER: Kanama darbe sonucu gerçekleşmişse ağrı kesici özellikli merhemler ve kremler kullanılabilir.

            KOTERİZASYON: Kronikleşen burun kanamaların önüne geçmek için uygulanır. 5 dakika süren tedavide burnun iç kısmındaki damarlar yakılır.
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