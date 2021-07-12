Bunlar varsa alarm var! Burun kanaması deyip geçmeyin

Burun kanaması, özellikle havanın kuruduğu ve alerjik yakınmaların arttığı bu mevsimde her zamankinden daha sık olabiliyor. Nedenlerinin ortadan kaldırılması ve kanama sırasında doğru müdahalelerin yapılması ile sorun olmaktan çıkan burun kanamalarında bazen uzman hekime gidilmesi de gerekebiliyor. Merak edilen soruların yanıtlarını Prof. Dr. Serdar Karahatay, cevaplıyor:
BURUN NEDEN KANAR?
Burun hassastır. Sıcak ve kuru iklimlerde veya uzun süre klima havasına maruz kalma ile hassasiyeti artırır. Bu damarsal ağdaki genişlemeler ve doku ödemi de kanamaya zemin hazırlar. El ile burun kaşıma ve sık hapşırma da kanamaya zemin hazırlayan, alerjik kökenli diğer sebeplerdir.
Burun orta dikmesi eğri olan veya kronik sinüziti olan hastalarda yukarda anlatılan durumların kanamaya olan etkisi çok daha fazla olur. Hipertansiyona bağlı damar sorunları ve tümörler de burun kanamasının diğer nedenleri arasındadır.