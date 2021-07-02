Victoria’s Secret meleği Lily Aldridge'nin sırrı semizotu

Ekşimsi tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor.
Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.
İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.
Hemoroit şikayetlerini bitirir.
Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.
Victoria's Secret meleği Lily Aldridge, bol zeytinyağlı semizotu salatasıyla form tutuyor.
Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:
Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.
İçerdiği Omega-3 sayesinde kalp ve damar sağlığını korur.
Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.
Vücuttaki virüs ve bakterilerle savaşır.
Hemoroit şikayetlerini bitirir.
Kanser tedavisine destek olur. Bağışıklığı güçlendirir.
Victoria's Secret meleği Lily Aldridge, bol zeytinyağlı semizotu salatasıyla form tutuyor.