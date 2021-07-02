Victoria’s Secret meleği Lily Aldridge'nin sırrı semizotu

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tadıyla damakları şenlendiren semizotu, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı koruyor.Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden zengin bu sebzenin faydaları şöyle sıralanıyor:Liflidir. Tok tutar. Düşük kalorisi ile formda kalmaya yardımcı olur.Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.Hemoroit şikayetlerini bitirir.Victoria's Secret meleği Lily Aldridge, bol zeytinyağlı semizotu salatasıyla form tutuyor.