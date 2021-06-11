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    Uykusuzluk karabasanı çağırır | Karabasan nedir? (Sağlık haberleri)

    Halk arasında "karabasan" olarak bilinen uyku felci, "rüya görülen evrede beden uykudayken beynin uyanması" olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. , "Kişi uykudan uyanır, gözlerini açar, etrafını duyup görür ancak kendi hareket edemez. Beraberinde halisünasyonlar, olmayan cisim ve varlıklar görülebilir" diyor.

    Uykusuzluk karabasanı çağırır

    Halk arasında "karabasan" olarak bilinen uyku felci, "rüya görülen evrede beden uykudayken beynin uyanması" olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Barış Metin, "Kişi uykudan uyanır, gözlerini açar, etrafını duyup görür ancak kendi hareket edemez. Beraberinde halisünasyonlar, olmayan cisim ve varlıklar görülebilir" diyor. Şöyle devam ediyor:

    UYKU HİJYENİ ÖNEMLİ
    Uyku felcinin başlıca nedenleri arasında, uykusuzluk, uyku düzeninde değişiklikler, anksiyete gibi sorunlar, kalıtsal problemler, sırt üstü yatmak ve madde bağımlılığı görülüyor.

    Uyku hijyeni uykuyu bozacak etmenlerden kaçınmak anlamına gelir. Aynı saatte uyuyup uyanma, uyku öncesi çay, kahve, alkol gibi uyarıcıları kullanmama, yatakta uyku kalitesini bozacak akıllı telefon ve sosyal medya kullanımından kaçınma ve uykudan önce ağır yemekler yememe gibi kurallara dikkat etmek gerekiyor.

        SAĞLIĞINI SİRKELE
        Elma sirkesi, sivilce oluşumunu engelliyor. Kan şekerini düşürüyor. Tokluk hissi veriyor. Zayıflatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor.

        MİDE DOSTUMUZ
        Muz, hastalıkları kontrol etmeye yardımcı oluyor. Mideyi koruyor. İshali yok ediyor. Cilt hastalıklarını iyileştiriyor. Dişlerin beyazlamasını sağlıyor.

        BAĞIRSAKLARA KEKİK
        Kekik, iştahı açıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Kurtları düşürüyor. Gazı ve idrarı söktürüyor. Bağırsakları yatıştırıyor. Ter ve balgamı da attırıyor.
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        Haberler Sağlık Uykusuzluk karabasanı çağırır | Karabasan nedir? (Sağlık haberleri)