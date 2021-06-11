Uykusuzluk karabasanı çağırır | Karabasan nedir? (Sağlık haberleri)

Halk arasında "karabasan" olarak bilinen uyku felci, "rüya görülen evrede beden uykudayken beynin uyanması" olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Barış Metin, "Kişi uykudan uyanır, gözlerini açar, etrafını duyup görür ancak kendi hareket edemez. Beraberinde halisünasyonlar, olmayan cisim ve varlıklar görülebilir" diyor. Şöyle devam ediyor: