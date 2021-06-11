Uykusuzluk karabasanı çağırır | Karabasan nedir? (Sağlık haberleri)

Halk arasında "karabasan" olarak bilinen uyku felci, "rüya görülen evrede beden uykudayken beynin uyanması" olarak tanımlanıyor. Prof. Dr. Barış Metin, "Kişi uykudan uyanır, gözlerini açar, etrafını duyup görür ancak kendi hareket edemez. Beraberinde halisünasyonlar, olmayan cisim ve varlıklar görülebilir" diyor. Şöyle devam ediyor:
UYKU HİJYENİ ÖNEMLİ
Uyku felcinin başlıca nedenleri arasında, uykusuzluk, uyku düzeninde değişiklikler, anksiyete gibi sorunlar, kalıtsal problemler, sırt üstü yatmak ve madde bağımlılığı görülüyor.
Uyku hijyeni uykuyu bozacak etmenlerden kaçınmak anlamına gelir. Aynı saatte uyuyup uyanma, uyku öncesi çay, kahve, alkol gibi uyarıcıları kullanmama, yatakta uyku kalitesini bozacak akıllı telefon ve sosyal medya kullanımından kaçınma ve uykudan önce ağır yemekler yememe gibi kurallara dikkat etmek gerekiyor.