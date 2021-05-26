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    ini eksikliğine dikkat! Kemik erimesi, uyku bozukluğu ve depresyona neden oluyor

    Vücutta üretilmeyen ini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor.

    D vitamini eksikliğine dikkat! Kemik erimesi, uyku bozukluğu ve depresyona neden oluyor

    Vücutta üretilmeyen D vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor:

    D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler.

    D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
    D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. VDR reseptörleri klasik hedefler dışında (bağırsak, böbrek ve kemik) hematopoetik ve immun sistem ile ilgili dokular, iskelet kası, kalp kası, düz kas, beyin, karaciğer, meme, endotel, deri, hipofiz, pankreas, paratiroid, böbreküstü bezi, tiroid, over ve testislerde vardır.

        SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
        Kan yoluyla, bağırsak kemik ve böbreklere taşınan D vitamini eksikliği; eklem ağrısı, kemik erimesi, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik ve yorgunluğa neden oluyor.

        Yine düşük D vitamini, kişide depresyon ve mutsuzluğu tetikliyor. D vitamini ihtiyacını karşılamak için el-kol ve yüzün haftada 3 kez, 5-15 dakika güneşlendirilmesi gerekiyor.
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        Haberler Sağlık D vitamini eksikliğine dikkat! Kemik erimesi, uyku bozukluğu ve depresyona neden oluyor