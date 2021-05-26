D vitamini eksikliğine dikkat! Kemik erimesi, uyku bozukluğu ve depresyona neden oluyor

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. VDR reseptörleri klasik hedefler dışında (bağırsak, böbrek ve kemik) hematopoetik ve immun sistem ile ilgili dokular, iskelet kası, kalp kası, düz kas, beyin, karaciğer, meme, endotel, deri, hipofiz, pankreas, paratiroid, böbreküstü bezi, tiroid, over ve testislerde vardır.