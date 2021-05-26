D vitamini eksikliğine dikkat! Kemik erimesi, uyku bozukluğu ve depresyona neden oluyor

Vücutta üretilmeyen D vitamini kemiklerin güçlenmesinde ve vücudun hastalıklarla mücadelesinde önemli rol oynuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, kapalı ortamlarda çalışanlarda D vitamini eksikliğinin görüldüğünü söylüyor:
D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler.
D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ
D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. VDR reseptörleri klasik hedefler dışında (bağırsak, böbrek ve kemik) hematopoetik ve immun sistem ile ilgili dokular, iskelet kası, kalp kası, düz kas, beyin, karaciğer, meme, endotel, deri, hipofiz, pankreas, paratiroid, böbreküstü bezi, tiroid, over ve testislerde vardır.