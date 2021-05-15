Kırmızı et, hastalıkların oluşumunu önlüyor (Sağlık haberleri)

Prof. Dr. Derya Uludüz kırmızı etlerin eskiye oranla besin değerinin düştüğünü ancak sağlıklı ve besin değeri yüksek bir kırmızı etin birçok vitamin ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Uludüz, ayrıca kırmızı etin fazla bilinmeyen bir faydası olduğunu da açıklıyor.
HAYATI ORGANLARDA ETKİLİ
"Kırmızı et, tiroit hormonunu dengeler. Tiroit hormonu, epinefrin, norepinefrin ve dopamin gibi vücutta çok önemli maddelerin yapılmasında rol oynar. Bu maddeler, mide, kalp ve akciğer gibi organlar ile beynimiz arasında iletişimi sağlar. Uyku, konsantrasyon ve kiloyu etkileyebilir, dengede olmadığında olumsuz belirtilere neden olabilir." diyor.
BALIK YUMURTA GÜÇLÜ HAFIZA
Yediğiniz gıdalar ve yemedikleriniz beyin fonksiyonlarını etkileyerek, konsantrasyonun ve hafızanın ilerleyen yaşa rağmen keskin kalmasını sağlayabiliyor. Peki hafızayı güçlendirmek için neler yemeliyiz? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, önerilerde bulunuyor:
BALIK
Haftada en az 2 kez, özellikle omega-3 bakımından oldukça zengin olan ton, somon gibi yağlı deniz balıklarını tüketmek, beyninizin ihtiyaç duyduğu omega-3 yağ asitlerini almanız için yeterli olacaktır.
SÜT, YOĞURT, PEYNIR
Mükemmel birer protein kaynağıdırlar. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar.
YUMURTA
Beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli önemli bir aminoasit olan tirozini içerir. Yumurta, vücudun uyanık kalmasını sağlar.
KURUYEMİŞ
Ruh halini pozitif yönde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur.