Kırmızı et, hastalıkların oluşumunu önlüyor (Sağlık haberleri)

Prof. Dr. Derya Uludüz kırmızı etlerin eskiye oranla besin değerinin düştüğünü ancak sağlıklı ve besin değeri yüksek bir kırmızı etin birçok vitamin ihtiyacını karşıladığını belirtiyor. Uludüz, ayrıca kırmızı etin fazla bilinmeyen bir faydası olduğunu da açıklıyor.

HAYATI ORGANLARDA ETKİLİ

"Kırmızı et, tiroit hormonunu dengeler. Tiroit hormonu, epinefrin, norepinefrin ve dopamin gibi vücutta çok önemli maddelerin yapılmasında rol oynar. Bu maddeler, mide, kalp ve akciğer gibi organlar ile beynimiz arasında iletişimi sağlar. Uyku, konsantrasyon ve kiloyu etkileyebilir, dengede olmadığında olumsuz belirtilere neden olabilir." diyor.