ANTİBİYOTİK DİŞLERİ VERDİK

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, genel sağlığın yanında dişlere de ciddi zararlar veriyor. Dr. Süleyman Emre Meşeli, "Örneğin çocuklarda tetrasiklin grubu antibiyotik kullanımı daimi dişlerin minesinde kahverengi çizgilere neden oluyor. Yine gebelik döneminde aynı ilacın kullanımı dişlerde benzer renklenmeye yol açıyor. Bazı antibiyotiklerin tükürük akış hızını ve miktarını etkileyerek ağız kuruluğu yaptığı biliniyor. Ağız kuruluğuyla ilişkili ağız yaraları ve dudakların çatlaması yine görülebilecek bulgular arasındadır" diye konuşuyor.