ABD'de bilim adamları, Alzheimer olma riski yüksek 343 kişiyi inceledi. Bilişsel açıdan sağlıklı 169 denekle karşılaştırıldı. Bulgulara göre Akdeniz'in geleneksel beslenme düzeni, Alzheimer hastalığının alamet-i farikası sayılan amiloid ve tau proteinlerinin beyinde birikmesine engel olabildiği belirlendi. Akdeniz diyeti, bitki temelli bir beslenme şeklini temel alıyor. Öğünlerin çoğu zeytinyağlılar meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve fasulye gibi baklagillerden meydana geliyor. Zeytinyağı dışındaki rafine şeker veya un nadiren kullanılıyor. Omega 3 açısından zengin balıklar da diyetin temelini oluşturuyor.
ANTİBİYOTİK DİŞLERİ VERDİK
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı, genel sağlığın yanında dişlere de ciddi zararlar veriyor. Dr. Süleyman Emre Meşeli, "Örneğin çocuklarda tetrasiklin grubu antibiyotik kullanımı daimi dişlerin minesinde kahverengi çizgilere neden oluyor. Yine gebelik döneminde aynı ilacın kullanımı dişlerde benzer renklenmeye yol açıyor. Bazı antibiyotiklerin tükürük akış hızını ve miktarını etkileyerek ağız kuruluğu yaptığı biliniyor. Ağız kuruluğuyla ilişkili ağız yaraları ve dudakların çatlaması yine görülebilecek bulgular arasındadır" diye konuşuyor.
KAHVEYİ SUYUN YERİNE KOYMAYIN
Bilmeden yapılan bazı davranışların kilo vermeyi engelleyebildiğini belirten Uzm. Dyt. Buket Ertaş, her yiyecek ve içeceğin bilinçli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Ertaş, "Çok faydalı herhangi bir gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi kilo artışına sebep olabilir" diyor. Uyarılarda bulunuyor: Ana yemekten kaçıp atıştırmalıklara sığınmayın. Çay ve kahveyi suyun yerine koymayın. Gün içinde az yemek yiyip, akşam sofraya çok aç oturmayın. Protein tüketiminin kilo aldırmayacağını düşünmeyin. İçeceklerdeki kaloriyi göz ardı etmeyin. Light ürünlere geçip tüketimi artırmayın.