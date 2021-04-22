Ani işitme kaybı, ihmale gelmiyor: Erken müdahale olmazsa kalıcı hale gelir!

Yaşam kalitesini azaltmasının yanında önemli bir sağlık sorunu olan ani işitme kaybının mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Prof. Dr. Haluk Özkarakaş, her yaşta görülebilmekle birlikte hem kadınlarda hem erkeklerde genellikle 40'lı yaşlarda ortaya çıkan ani işitme kaybının ihmale gelmeyeceğini belirtiyor. Ani işitme kaybı tedavisinin ne denli erken başlanırsa o denli başarılı olacağını, memnun edici sonuç alınacağını vurgulayan Özkarakaş "Kulağınızda çok kısa süre içinde, çoğu zaman birdenbire denebilecek tarzda işitme azalması, uğuldama, çınlama olursa, yakınmanın başlaması üzerinden 24 saat geçmeden doktora başvurmak gerekir" diyor.

ZAMAN KAYBETMEYİN

Özkarakaş, birbirini takip eden üç ses frekansında, üç günden daha kısa sürede gelişen ani işitme kaybına; kulak çınlaması, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerin de eşlik etmesi durumunda zaman kaybetmemek gerektiğini vurguluyor. Şöyle konuşuyor: "Sürenin geciktirilmesi operasyonu ve başarı oranını sınırlamaktadır. Ani işitme kaybı ve uğultu çok kısa sürede, belki de hasta sadece gazetesini okurken başlamış olabilir. Şiddetli baş dönmesi olması çoğu zaman dikkat çekici olmalıdır. Bu yakınma kulağa gelen bir darbe, ıkınma gibi hareketler sırasında olduysa daha da anlam taşıyacaktır."