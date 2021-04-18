Normal doğum diyabetten korur

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şirin Güven, bebeklerin gelişiminde bağırsak mikrobiyatasının önemine dikkat çekiyor. "Modern yaşam tarzı, artan sezaryen doğum, anne sütü yerine formula ile beslenme ve antibiyotikler bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz yönde etkileyerek dost/zararlı bakteri oranını değiştirebilir" diyor. Doğum şekli ile bebeğin sağlıklı gelişini arasındaki bağlantıyı şöyle açıklıyor: İnsan vücudunda iki cins bakteri bulunur: Lactobasiller ve Bifidobakteriler. Bebekler bu yararlı mikroorganizmaları, normal doğum sırasında anneden almaktadır. Bu bakterileri alamazlarsa astım, alerji, obeziteye yakalanma riski artar.
- Sağlık
- 18.04.2021 Gazete