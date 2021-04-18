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    Normal doğum diyabetten korur

    ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bebeklerin gelişiminde bağırsak mikrobiyatasının önemine dikkat çekiyor. "Modern yaşam tarzı, artan , anne sütü yerine formula ile beslenme ve antibiyotikler bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz yönde etkileyerek dost/zararlı bakteri oranını değiştirebilir" diyor.

    Normal doğum diyabetten korur
    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , bebeklerin gelişiminde bağırsak mikrobiyatasının önemine dikkat çekiyor. "Modern yaşam tarzı, artan , anne sütü yerine formula ile beslenme ve antibiyotikler bağırsak mikrobiyotamızı olumsuz yönde etkileyerek dost/zararlı bakteri oranını değiştirebilir" diyor. Doğum şekli ile bebeğin sağlıklı gelişini arasındaki bağlantıyı şöyle açıklıyor: İnsan vücudunda iki cins bakteri bulunur: ve ler. Bebekler bu yararlı mikroorganizmaları, normal doğum sırasında anneden almaktadır. Bu bakterileri alamazlarsa astım, alerji, obeziteye yakalanma riski artar.

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