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    Kahve, hayat kurtarıyor: Sağlığa 40 yıl hatırı var (Sağlık haberleri)

    Sohbetlere eşlik eden kahve, hayat kurtarıyor. 'nin araştırmasına göre günde 3 fincan kahve içmek kanser riskini azaltıyor. oloji Uzmanı Prof. Dr. , araştırmayı değerlendiriyor. "Kahve, mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatır. Aynı zamanda karaciğer dostudur" diyor.

    Sağlığa 40 yıl hatırı var

    Sohbetlere eşlik eden kahve, hayat kurtarıyor. 'nin araştırmasına göre günde 3 fincan kahve içmek kanser riskini azaltıyor. oloji Uzmanı Prof. Dr. , araştırmayı değerlendiriyor. "Kahve, mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatır. Aynı zamanda karaciğer dostudur" diyor.

    KANSIZLIĞIN NEDENİ HAMBURGER
    Demir     eksikliği ve kansızlık, yediden yetmişe herkeste görülebiliyor. Çocuklarda ilse kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Uzmanı Dr. im, çocuklar arasında sık tüketilen fast food yiyeceklerin kansızlığa yol açtığını söylüyor. Çocuklara demir desteği için balık, tavuk, pekmez, , yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak ve roka gibi besinleri öneriyor.

    PROSTATA MAYDANOZ
    Salataları     lezzetlendiren maydanoz, prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. Damarları temizler ve felce karşı korur. Böbrekleri korur.

    ALZHEIMER'A SARIMSAK
    Doğal     antibiyotik sarımsak, kalp r sağlığını korur. Pankreas ve meme kanserini önler. Soğuk algınlığını tedavi eder. Saç dökülmesini önler. Alzheimer riskini azaltır.

    KEMİKLERE SEMİZOTU
    OMEGA-3 deposu semizotu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Kansızlığı önler. Kemikleri güçlendirir.

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    Haberler Sağlık Kahve, hayat kurtarıyor: Sağlığa 40 yıl hatırı var (Sağlık haberleri)