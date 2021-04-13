Kahve, hayat kurtarıyor: Sağlığa 40 yıl hatırı var (Sağlık haberleri)

Sohbetlere eşlik eden kahve, hayat kurtarıyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre günde 3 fincan kahve içmek kanser riskini azaltıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, araştırmayı değerlendiriyor. "Kahve, mide ve pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kanserinin ise yüzde 52 yavaşlatır. Aynı zamanda karaciğer dostudur" diyor.

KANSIZLIĞIN NEDENİ HAMBURGER

Demir eksikliği ve kansızlık, yediden yetmişe herkeste görülebiliyor. Çocuklarda ilse kalp yetmezliğine bile yol açabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Sevim, çocuklar arasında sık tüketilen fast food yiyeceklerin kansızlığa yol açtığını söylüyor. Çocuklara demir desteği için balık, tavuk, pekmez, tahin, yumurta sarısı, kuru fasulye, nohut, mercimek, ıspanak ve roka gibi besinleri öneriyor.

PROSTATA MAYDANOZ

Salataları lezzetlendiren maydanoz, prostat kanseriyle savaşır. Solunum yolu hastalıklarını önler. Damarları temizler ve felce karşı korur. Böbrekleri korur.

ALZHEIMER'A SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak, kalp r sağlığını korur. Pankreas ve meme kanserini önler. Soğuk algınlığını tedavi eder. Saç dökülmesini önler. Alzheimer riskini azaltır.

KEMİKLERE SEMİZOTU

OMEGA-3 deposu semizotu, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Zihinsel yorgunluğu bitirir. Vücuda enerji verir. Kansızlığı önler. Kemikleri güçlendirir.