Burun farkı

Burnun dış görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan rinoplasti, yol açtığı fiziksel değişimlerle psikolojik anlamda da bireylerin pozitif bir dönüşüm yaşamasını mümkün kılıyor. Prof. Dr. Şaban Çelebi, burun estetiği ameliyatları ile yaşam kalitesinin yükseldiğini ifade ediyor: Burundaki deformasyonlar bireylerin kendilerini beğenmemelerine neden olabiliyor. Öz güven kaybı kişinin sosyal yaşantısını olumsuz şekilde etkiliyor. Operasyonlarla kronik burun tıkanıklığı ve horlama gibi şikayetler giderilebiliyor.
- Sağlık
- 01.04.2021 Gazete