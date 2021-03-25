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    hastalığı ataklarla eklemlerde hasar oluşturuyor | nedir?

    hastalığı, ataklarla eklemlerde hasar oluşturuyor. Dr. Öğr. Üyesi ler, özlikle gece başlayan şiddetli ağrının katılık ve hareket kısıtlılığına neden olabileceğini söylüyor.

    Korgutucu hastalık

    Gut hastalığı, bazı eklemlerde ani ve şiddetli gişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden oluyor. Genellikle tek eklemi, sıklıkla da ayak başparmağını etkiliyor. ji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi ler, hastalığında diz, , ayak, el, ve eklemlerinin de etkilenebileceğini söylüyor: nın herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir.

    AŞIRI ALKOLE DİKKAT
    Uygun tedavi alevlenme sıklığınızın azalmasına hatta alevlenmelerin tamamen kesilmesine ve eklem hasarlarının gelişmesine engel olabilir. Eklemde ani başlayan, sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrıya akut atak deniliyor. Ataklar genellikle aniden, hızlı bir şekilde gelişirler. İlk atak sıklıkla mükellef bir akşam yemeğinin ardından gece gelişir. Aşırı alkol alımı, hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi), cerrahi operasyon geçirme, ani, şiddetli hastalık hali, yanlış diyet, eklem travması, ilaç tedavileri gut ataklarını tetikleyen sebeplerdir.

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