Rahim ağzı kanseri, dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne neden oluyor

TANI NASIL KONUR?

Anormal Pap smear sonuçları varlığında ve HPV pozitifliğinde kolposkopi denilen özel bir mikroskop ile rahim ağzı, büyütülerek ve özel kimyasal ajanlar kullanılarak incelenir ve şüpheli alanlardan biyopsi alınarak tanı konur.

TEDAVİ!

Rahim ağzı kanseri için tedavi seçenekleri kanserin evresine dayanmaktadır. Erken evrelerde yakalanan hastalığın tedavisi göreceli olarak kolaydır. Serviks kanserinde temelde üç tür tedavi yöntemi vardır; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Erken aşamalarda cerrahi daha ileri aşamalarda kemoradyoterapi daha uygun seçenektir.

BİRİNCİL KORUMA STRATEJİLERİ:

A- HPV aşısı:

Rahim ağzı kanserinin tek sebebi olarak görülen HPV ye karşı aşı geliştirilmesi kuşkusuz ki son 10 yılın en büyük tıbbi mucizelerinden biridir. Bu aşılar;

İkili aşı

Dörtlü aşı

Dokuzlu aşı

İKİNCİL KORUMA ÖNLEMLERİ:

Pap Smear ve HPV testlerinin yaygınlaştırılarak HPV ya da yol açtığı lezyonları erken dönemde tedavi ederek ileri evre kanser gelişimini önlemek de ikincil korunma yöntemidir.

KADIN DÜŞMANI KANSERLER

OP. DR. ARZU BEBEK

