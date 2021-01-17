Rahim ağzı kanseri, dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne neden oluyor

Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen ilk üç tür arasında yer bulan rahim ağzı kanseri erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüzde 95'in üzerine çıkabiliyor.
Günümüzde rahim ağzı kanserinin neredeyse tek nedeni human papilloma virüsü olduğu biliniyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Arzu Bebek rahim ağzı kanserinin sebeplerine dikkat çekiyor.
Düzenli pap smear yaptırmamak.
Erken yaşta (20 yaş altında) ilişkiye başlamak.
Partner sayısının çok olması.
Partnerin partner sayısının çok olması.
Sigara kullanmak.
Bağışıklık sisteminin zayıf olması, örneğin HIV enfeksiyonu, organ nakli nedeniyle immun sistemi baskılayan ilaç kullanılması.
Anormal pap smear sonucu olan ya da kanser öncesi servikal hücre değişiklikleri tanısı öyküsü olan kadınlar.
HPV aşısı yaptırmamış olmak.
Beslenme alışkanlığı (vitamin C, vitamin A, beta karoten ve folat eksikliği)
Yüksek doğurganlık sayısı
Düşük sosyoekonomik düzey.
Klamidya ve cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonların varlığı.
TARAMA VE ERKEN TEŞHİS YÖNTEMLERİ!
1- PAP SMEAR
Pap smear; rahim ağzı ve vajina epitelinden dökülen normal hücreler ve hastalık nedeni ile değişmiş hücrelerin incelenmesine dayanan bir testtir. Pap smear testi ile kanser öncülü ve kanserli dönemdeki hücreler rahim ağzında saptanmakta ve bu aşamadaki kanser tedavisi ile hücreler kansere dönüşmeden kanser gelişimi önlenebilmektedir.
2- HPV DNA TESTİ:
Serviks kanserinin erken tanı ve taramasında bir diğer önemli yöntem de PCR yöntemi ile rahim ağzından alınan sürüntü örneklerinde HPV DNA'sının varlığının araştırılmasıdır.
3- COTEST: PAP SMEAR + HPV DNA
Servikal smear'ın sitolojik olarak değerlendirilmesi ve aynı örnekte eş zamanlı HPV DNA çalışılması "cotest" olarak adlandırılır. Cotest, günümüzde 30 yaş üzerindeki kadınlar için en çok kabul gören tarama yöntemidir.
TANI NASIL KONUR?
Anormal Pap smear sonuçları varlığında ve HPV pozitifliğinde kolposkopi denilen özel bir mikroskop ile rahim ağzı, büyütülerek ve özel kimyasal ajanlar kullanılarak incelenir ve şüpheli alanlardan biyopsi alınarak tanı konur.
TEDAVİ!
Rahim ağzı kanseri için tedavi seçenekleri kanserin evresine dayanmaktadır. Erken evrelerde yakalanan hastalığın tedavisi göreceli olarak kolaydır. Serviks kanserinde temelde üç tür tedavi yöntemi vardır; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi. Erken aşamalarda cerrahi daha ileri aşamalarda kemoradyoterapi daha uygun seçenektir.
BİRİNCİL KORUMA STRATEJİLERİ:
A- HPV aşısı:
Rahim ağzı kanserinin tek sebebi olarak görülen HPV ye karşı aşı geliştirilmesi kuşkusuz ki son 10 yılın en büyük tıbbi mucizelerinden biridir. Bu aşılar;
İkili aşı
Dörtlü aşı
Dokuzlu aşı
İKİNCİL KORUMA ÖNLEMLERİ:
Pap Smear ve HPV testlerinin yaygınlaştırılarak HPV ya da yol açtığı lezyonları erken dönemde tedavi ederek ileri evre kanser gelişimini önlemek de ikincil korunma yöntemidir.
KADIN DÜŞMANI KANSERLER
OP. DR. ARZU BEBEK