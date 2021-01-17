Prostat kanseri adıyla bile erkekleri korkutmaya yetiyor

Tüm erkeklerde doğuştan varolan prostat idrar yollarında bir daralmaya neden oluyorsa veya kontrolsüz bir büyüme var ise hastalık olarak değerlendiriliyor.

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, iyi huylu prostat büyümesinin genellikle hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ancak hayatı tehdit etmediğini söyledi.

Gençbay, "İyi huylu prostat büyümesinin oluşumunda genetik geçişin de rolü vardır. Birinci derece yakınlarında İyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin bu hastalığa yakalanma ihtimali daha fazladır.

Bu yüzden ailesinde bu hastalığa yakalanmış olan erkeklerin daha dikkatli olması gerekir. Hastalığın hafif, orta ve ileri düzeyde belirtileri vardır" dedi.



BELİRTİLER!

DEPOLAMA belirtileri: Gece uyurken sık sık idrar nedeniyle uyanmak, acilen idrar yapma isteği.

BOŞALTIM belirtileri: İdrara başlarken bekleme, ıkınma, zorlanma, kesik kesik idrar yapma.

İDRAR sonrası belirtiler: İdrarını tam boşaltamama, mesanede idrar kalma hissi, idrarı yaptıktan sonra damlama olması.

