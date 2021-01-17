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    Karaciğere maydanoz (Sağlık haberleri)

    A ve C vitaminlerinden zengin maydanoz, göz sağlığını korur. ve göz tansiyonu hastalıklarını tedavi eder. Kalbi güçlendirir. Karaciğeri toksinlerden arındırır.

    Karaciğere maydanoz

    A ve C vitaminlerinden zengin maydanoz, göz sağlığını korur. Katarak ve göz tansiyonu hastalıklarını tedavi eder. Kalbi güçlendirir. Karaciğeri toksinlerden arındırır.

    BAĞIRSAK DOSTU FINDIK
    Lif deposu fındık, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı önler. Kalp ve damar sağlığını korur. Kriz riskini azaltır. Kan şekerini dengeler ve diyabete karşı korur.

    MİGRENE KARŞI YEŞİLBİBER
    Antioksidan deposu yeşilbiber, kanserle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Migren ataklarını dindirir. Kabızlığı ve hazımsızlığı engeller.

    ÇAYA ŞEKER ATMA


    Sofraların ve sohbetin vazgeçilmezi arasında yer alan çay, kimileri tarafından şekerli, kimileri tarafından da şekersiz tüketiliyor. Türkiye'de yıllık kişi başı yaklaşık 4 kilogram çay tüketildiğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sübet Özerdem, "İyi bir antioksidan olan çayın şekersiz tüketimi oldukça faydalı" dedi.
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    Haberler Sağlık Karaciğere maydanoz (Sağlık haberleri)