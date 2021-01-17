Karaciğere maydanoz (Sağlık haberleri)

ÇAYA ŞEKER ATMA



Sofraların ve sohbetin vazgeçilmezi arasında yer alan çay, kimileri tarafından şekerli, kimileri tarafından da şekersiz tüketiliyor. Türkiye'de yıllık kişi başı yaklaşık 4 kilogram çay tüketildiğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sübet Özerdem, "İyi bir antioksidan olan çayın şekersiz tüketimi oldukça faydalı" dedi.