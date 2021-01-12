Coronavirüs’ten korunmak için doğal içecekler imdada yetişiyor! İşte koronavirüsten korunmanın yolları

Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğunu ortaya koydu. Ada çayı, maymun hücrelerinde de denendi ve ada çayının koruyucu etkisini ölçmek amacıyla hücreler Covid-19 virüsüne maruz kalarak hastalandırılmaya çalışıldı.
Sonra belirli aralıklar ve dozlarla ada çayının kurutulmuş bitkisinden elde edilen çay, hastalıklı olan bu hücrelere ilave edildi.
Makalede, Covid- 19'a karşı koruyucu özelliğinden dolayı ada çayının gargara olarak kullanılması önerildi.
Ayrıca ada çayının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kayıtlarında güvenilir bir bitki olduğuna değinildi.
Ada çayı ve ebegümeci bitkisinin antiviral etkisine dair kayıtların Avrupa İlaç Ajansı'nda (EMA) yer aldığı ifade edildi.
YÜZBİNLERCE İNSANIN HAYATI KURTULUR
Ada çayı ve ebegümeci karışımıyla yapılacak gargaranın Covid-19'a karşı mucizevi bir etkisi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın bu sayede yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur" dedi.