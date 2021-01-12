Coronavirüs’ten korunmak için doğal içecekler imdada yetişiyor! İşte koronavirüsten korunmanın yolları

Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğunu ortaya koydu. Ada çayı, maymun hücrelerinde de denendi ve ada çayının koruyucu etkisini ölçmek amacıyla hücreler Covid-19 virüsüne maruz kalarak hastalandırılmaya çalışıldı.