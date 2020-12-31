Diyetisyen Aybüke Açıksöz, bazı besinlerin yaşlanmayı geciktirdiğini belirtti. Önerilerini listeledi.
ANTİOKSİDAN
Antioksidan demek yaşlanma karşıtı savaşçı besinler demektir. Yaban mersini, böğürtlen, karadut, çilek, kızılcık, üzüm gibi polifenollerden ve resveratrolden zengin kırmızı- mor meyvelere sofranızda yer vererek siz de gençlik etkisini daha uzun süre koruyabilirsiniz.
MAGNEZYUM
Yaşlanma belirtilerinden olan kas krampları, sinir iletim ağındaki bozulmalar, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlar için magnezyumdan zengin brokoli, enginar, ıspanak, pazı gibi sebzelere, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagillere, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlere, muz, incir gibi meyvelere beslenme rutininizde mutlaka yer verin.
YUMURTA
Yumurtanın kas, kemik ve göz sağlığına katkısı ve kolajen üretimini desteklemesi sayesinde yaşlanma etkilerini azaltabileceği gösterilmektedir.
YEŞİL ÇAY
Tam bir şifa deposu ve yaşlanma karşıtıdır. Özellikle içerdiği antioksidanlar ve iltihap azaltıcı (anti-inflamatuvar) etkisi sayesinde yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ
DYT. AYBÜKE AÇIKSÖZ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL