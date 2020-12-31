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    Kırmızı ve mor renkli besinler yaşlanmayı geciktiriyor! ise kolajen üretimine destek oluyor

    , bazı besinlerin yaşlanmayı geciktirdiğini belirtti. Önerilerini listeledi. Antioksidan demek yaşlanma karşıtı savaşçı besinler demektir. Yaban mersini, böğürtlen, karadut, çilek, kızılcık, üzüm gibi polifenollerden ve resveratrolden zengin kırmızı- mor meyvelere sofranızda yer vererek siz de gençlik etkisini daha uzun süre koruyabilirsiniz.

    Kırmızı mor yaşlanmak zor

    , bazı besinlerin yaşlanmayı geciktirdiğini belirtti. Önerilerini listeledi.

    ANTİOKSİDAN
    Antioksidan demek yaşlanma karşıtı savaşçı besinler demektir. Yaban mersini, böğürtlen, karadut, çilek, kızılcık, üzüm gibi polifenollerden ve resveratrolden zengin kırmızı- mor meyvelere sofranızda yer vererek siz de gençlik etkisini daha uzun süre koruyabilirsiniz.

    MAGNEZYUM
    Yaşlanma belirtilerinden olan kas krampları, sinir iletim ağındaki bozulmalar, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlar için magnezyumdan zengin brokoli, enginar, ıspanak, pazı gibi sebzelere, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagillere, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlere, muz, incir gibi meyvelere beslenme rutininizde mutlaka yer verin.

    YUMURTA
    nın kas, kemik ve göz sağlığına katkısı ve kolajen üretimini desteklemesi sayesinde yaşlanma etkilerini azaltabileceği gösterilmektedir.

    YEŞİL ÇAY
    Tam bir şifa deposu ve yaşlanma karşıtıdır. Özellikle içerdiği antioksidanlar ve iltihap azaltıcı (anti-inflamatuvar) etkisi sayesinde yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

    SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ
    DYT. AYBÜKE AÇIKSÖZ

    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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    Haberler Sağlık Kırmızı ve mor renkli besinler yaşlanmayı geciktiriyor! Yumurta ise kolajen üretimine destek oluyor