Diyetisyen Aybüke Açıksöz, bazı besinlerin yaşlanmayı geciktirdiğini belirtti. Önerilerini listeledi.

ANTİOKSİDAN

Antioksidan demek yaşlanma karşıtı savaşçı besinler demektir. Yaban mersini, böğürtlen, karadut, çilek, kızılcık, üzüm gibi polifenollerden ve resveratrolden zengin kırmızı- mor meyvelere sofranızda yer vererek siz de gençlik etkisini daha uzun süre koruyabilirsiniz.

MAGNEZYUM

Yaşlanma belirtilerinden olan kas krampları, sinir iletim ağındaki bozulmalar, halsizlik, yorgunluk gibi sorunlar için magnezyumdan zengin brokoli, enginar, ıspanak, pazı gibi sebzelere, nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagillere, badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlere, muz, incir gibi meyvelere beslenme rutininizde mutlaka yer verin.

YUMURTA

Yumurtanın kas, kemik ve göz sağlığına katkısı ve kolajen üretimini desteklemesi sayesinde yaşlanma etkilerini azaltabileceği gösterilmektedir.

YEŞİL ÇAY

Tam bir şifa deposu ve yaşlanma karşıtıdır. Özellikle içerdiği antioksidanlar ve iltihap azaltıcı (anti-inflamatuvar) etkisi sayesinde yaşlanmanın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

SAĞLIKLI YAŞLANMANIN FORMÜLÜ

DYT. AYBÜKE AÇIKSÖZ



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL