Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kemik suyunun azı yarar, çoğu zarar" dedi. Faydalarından ve zararlarından şöyle bahsetti: Kemik suyu, her yaş grubunun tüketimine uygun içerdiği vitamin ve minerallerle vücut direncinin artmasını sağlayan bir besindir.

HÜCRELERİ YENİLER

Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak hastalıklara karşı savunma sistemimizi güçlendirir. Doğal olarak kolajen içeren kemik suyu, hücrelerin yenilenmesini sağlar, kas ve kemik sistemini güçlendirir, hücreleri yaşlanmaya karşı korur.

KİLOYA DİKKAT!

Aşırı tüketmek ise sağlığı bozabilir. Kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması ve yüksek oranda kolesterol içermesi sebebiyle, kalp-damar rahatsızlığı olan kişiler ve kan kolesterol düzeyleri yüksek olan kişiler ile ideal ağırlığının üzerinde olan kişiler için pek de uygun bir besin olmayabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama dönemindeki kişilerin, kemik suyunu ve kemik suyu eklenmiş çorbaları dikkatli tüketmesi gerekmektedir.