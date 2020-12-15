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    • Sağlık
    • 15.12.2020 Gazete
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    Bazı ürünler sağlıklı gibi görünse de içindeki maddeler, aşırı tüketimde riskler oluşturabiliyor. Bu besinleri fazla tüketmemeye özen gösterilmeli: Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. , deniz ürünlerinden sonra en yüksek cıva içeriğine sahip ikinci besindir.

    Dikkat tehlike
    Bazı ürünler sağlıklı gibi görünse de içindeki maddeler, aşırı tüketimde riskler oluşturabiliyor. Bu besinleri fazla tüketmemeye özen gösterilmeli: Ton balığı sağlıklı ve lezzetli olsa da yüksek miktarda cıva içerir. Bu, özellikle fetüslerde, sinir sisteminin bozulmasına neden olabilir. , deniz ürünlerinden sonra en yüksek cıva içeriğine sahip ikinci besindir. Mısır tanelerine ayrıldıktan sonra düzgün bir şekilde kurutulmazsa mısıra aflatoksin bulaşır. ürünlere dikkat. Konserve yiyecekler, uzun süre muhafaza edilebilmesi için içerisine katılan kimyasal maddeler nedeniyle her zaman biraz tartışma konusu olmuştur. Şeker ve şeker ürünleri: Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı zayıflattığı ve öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı tespit edilmiştir.
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