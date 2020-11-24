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    • Sağlık
    • 24.11.2020 Gazete
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    virüsten korur

    , arının reçine çeşitli çam türleri, at kestanesi, gürgen, söğüt, karaağaç, kayın, kestane ve kavak tomurcuklarını toplayarak kovan çatlaklarını sıvamak için yaptığı maddedir. Bu madde cilt yaralarını iyileştirir, uçuk yaralarında yı hafifletir ve iyileşmeyi destekler. Merhemi ve ağız gargarası diş eti enfeksiyonları ve boğaz ağrıları ile savaşır. Herpes virüsüne karşı etkindir

    Propolis virüsten korur

    Propolis, arının reçine çeşitli çam türleri, at kestanesi, gürgen, söğüt, karaağaç, kayın, kestane ve kavak tomurcuklarını toplayarak kovan çatlaklarını sıvamak için yaptığı maddedir. Bu madde cilt yaralarını iyileştirir, uçuk yaralarında yı hafifletir ve iyileşmeyi destekler. Merhemi ve ağız gargarası diş eti enfeksiyonları ve boğaz ağrıları ile savaşır. Herpes virüsüne karşı etkindir.

    Lezyonlara sürüldüğünde ağrıyı azaltır. Ağrı, ateş ve iltihaplanmaya neden olan enzimleri bloke eder. Virüslerden korur. Bağışıklık sistemini destekler.

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