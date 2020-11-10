Anne ve baba olmak isteyenler için profesörden doğal reçete

Anne baba olmanın temelinde, doğru ve kaliteli beslenme alışkanlıkları yatıyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Özkan Özdamar, doğurganlığı artırmada besinlerin gücüne değiniyor. Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kilolu olanlarda, yüksek doz ilaçlara gereksinim duyulduğu, bu kadınlarda transfer edilen embriyoların rahim içine daha az tutunduğu veya düşük yapma oranlarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Fazla kilonun yanı sıra küçük kilo da tedavi sürecini zorlaştırıyor. Öte yandan toplumda "Tüp bebekler normal bebeklerden daha sağlıksız" algısı bulunuyor. Doç. Dr. Özkan Özdamar, bu düşüncenin yanlış olduğunu söylüyor.

O DÜŞÜNCE YANLIŞ

"Tüp bebekte yumurtalıkların uyarılması adına uygulanan ilaçlar ve uygulanan işlemler yalnızca yumurtanın spermle döllenmesini gerçekleştirmek ve embriyonun oluşmasını sağlamak için uygulanır. Ardından embriyo rahme transfer edilir. Bundan sonraki süreç normal hamilelikle aynıdır. Bu sebeple bebekler arasında bir fark bulunmaz" bilgisini paylaşıyor.

KIZARTMA DEĞİL HAŞLAMA

Besinlerin içeriği kadar pişirme yöntemleri de önem taşıyor. Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemlerinin yerine haşlama, buğulama, fırında pişirmenin tercih edilmesi öneriliyor. Tüp bebek tedavisinde diğer önemli bir hususu da sigara kullanımı oluşturuyor. Sigara; kadında yumurta, erkekte ise sperm hücrelerinin genetik yapılarına zarar veriyor.

KURUYU UNUTMAYIN

Tüp bebek tedavisinde nohut, kuru fasulye ve barbunyayı sofradan eksik etmeyin. Protein ve vitamin deposu olan bu gıdaların haftada en az 2 gün tüketilmesi, tedavide başarı şansını artıyor. Yine haftada en az 2 kez tüketilen balık da anne ve bebeğin sağlığını koruyor. Gebeliğin olmazsa olmazı folik asit, fındık, badem ve yeşil sebzelerde bulunuyor.

PROF. DR. ÖZKAN ÖZDAMAR - KISIRLIK VE TÜP BEBEK TEDAVİSİ 3

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL