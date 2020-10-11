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    • Sağlık
    • 11.10.2020 Gazete
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    Sessiz tehlike! Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar nelerdir ? Nasıl korunulur

    Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temas sırasında, vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bazı cinsel hastalıklar sadece larda ve komşu bölgelerde görülürken, bazıları tüm vücuda yayılabiliyor. Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar nelerdir ve Nasıl korunulur ? ve . Dr. anlattı.

    Sessiz tehlike

    Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temas sırasında, vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bazı cinsel hastalıklar sadece larda ve komşu bölgelerde görülürken, bazıları tüm vücuda yayılabiliyor. Bu hastalıkları ve korunma yollarını ve . Dr. anlattı.

    EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?:
    Cinsel yolla bulaşan hastalıklar en sık 15-30 yaş grubunda görülüyor. Kadınlarda erken yaşta evlenme, biyolojik olarak cinsel organ mukozasının ilişki sırasında tahriş olasılığını ve dolayısıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar için riski artırıyor. Erkeklerin ise erken yaşta cinsel ilişkiye başlamaları ve sık eş değişikliği hastalık konusunda risk oluşturuyor.

    RİSK ERKEKLERDE
    Cinsel yolla bulaşan hastalıkların genellikle erkeklerde belirti vermediğini söyleyen Doç. Dr. Cengiz Alataş, kadınlarda bu hastalıkların üreme organlarına zarar verdiği takdirde kısırlık, dış gebelik, gebelik sırasında hastalığın anneden bebeğe geçmesi ve kansere zemin hazırlayabildiğini belirtiyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan şüphelenilmesi gereken durumlar ise şöyle: Erkek cinsel organında akıntı, idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara çıkma, cinsel bölgede siğil, yara, uçuk, kasıklarda şişlik ve beze oluşması.

    EN SIK RASTLANAN TÜRLERİ
    Yaklaşık 50'den fazla cinsel yolla bulaşan hastalık var ama en sık görülenler; frengi, bel soğukluğu, genital uçuk, genital siğil, AIDS, Hepatit B ve C, kasık mantarı, kasık biti, uyuz.

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