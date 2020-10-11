Sessiz tehlike! Cinsel yollarla bulaşan hastalıklar nelerdir ? Nasıl korunulur

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel temas sırasında, vücut salgılarıyla bulaşıyor. Bazı cinsel hastalıklar sadece cinsel organlarda ve komşu bölgelerde görülürken, bazıları tüm vücuda yayılabiliyor. Bu hastalıkları ve korunma yollarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Doktoru Doç. Dr. Cengiz Alataş anlattı.

EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?:

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar en sık 15-30 yaş grubunda görülüyor. Kadınlarda erken yaşta evlenme, biyolojik olarak cinsel organ mukozasının ilişki sırasında tahriş olasılığını ve dolayısıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklar için riski artırıyor. Erkeklerin ise erken yaşta cinsel ilişkiye başlamaları ve sık eş değişikliği hastalık konusunda risk oluşturuyor.

RİSK ERKEKLERDE

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların genellikle erkeklerde belirti vermediğini söyleyen Doç. Dr. Cengiz Alataş, kadınlarda bu hastalıkların üreme organlarına zarar verdiği takdirde kısırlık, dış gebelik, gebelik sırasında hastalığın anneden bebeğe geçmesi ve kansere zemin hazırlayabildiğini belirtiyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan şüphelenilmesi gereken durumlar ise şöyle: Erkek cinsel organında akıntı, idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara çıkma, cinsel bölgede siğil, yara, uçuk, kasıklarda şişlik ve beze oluşması.

EN SIK RASTLANAN TÜRLERİ

Yaklaşık 50'den fazla cinsel yolla bulaşan hastalık var ama en sık görülenler; frengi, bel soğukluğu, genital uçuk, genital siğil, AIDS, Hepatit B ve C, kasık mantarı, kasık biti, uyuz.