Şifa için turşu kurun

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Mevsiminde tüketilen her sebze ve meyvenin değerli bileşenler içerdiğine değindi. Şu önemli bilgileri verdi: DOMATESİ ister salça yapın, isterseniz sos yapın mutlaka cam kavanoz kullanın. Domatesin içerisinde bulunan likopen maddesi bizi kanserden koruyan son derece faydalı bir besindir. Ancak kışlık domates yaparken zeytinyağında kavurun.

DOMATESLERIN kabuklarını soymayın, dilerseniz doğrayıp kaynattıktan sonra blander'dan geçirerek kabuklarını yok edebilirsiniz. Ancak bilin ki domatesin çekirdeği de şifadır. Çekirdeklerini süzmeyin.

KURDUĞUNUZ turşuların bozulmadan dayanma süresini uzatmak için kavanozdaki sebzelerin en üstüne bir iki dal maydanoz koyun. Böylece sebzelerin küflenmesini engellemiş olursunuz.

TAZE fasulye turşusunu kurarken fasulyeleri bir miktar haşlayın. Fasulyenin içerisinde bulunan lektin maddesi insan sağlığı için zararlıdır. Yüksek ısı lektin maddesini yok edecektir.